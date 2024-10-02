برشلونة يضم شتشيزني



برشلونة (أ ف ب)



انضم الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي كان اعتزل كرة القدم نهائياً قبل أسابيع، إلى نادي برشلونة الإسباني، كما أعلن النادي الكاتالوني.

وقال برشلونة في بيان «توصل نادي برشلونة وشتشيزني إلى اتفاق على عقد حتى 30 يونيو 2025».

وجاء انتقال الحارس «32 عاماً» لتعويض غياب نظيره الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض لتمزق كامل في وتر الركبة ويغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

خاض شتشيزني 84 مباراة دولية، آخرها في كأس أوروبا 2024، حيث بدأ أساسياً، عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات، لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة، وهي كانت هامشية ضد فرنسا.

ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس، وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيدي الأندية والمنتخب، وأحرز لقب الدوري الإيطالي 3 مرات ومثلها في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى كأس إنجلترا مرتين.



