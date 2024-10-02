«السوبر المصري» ينطلق في أبوظبي 20 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة السوبر المصري، بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري بشكله الجديد 4 نسخ على التوالي، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلي العام الماضي.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة 17 أكتوبر، حيث تقام 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تجرى التدريبات الرسمية 19 أكتوبر، استعداداً لمباراتي نصف النهائي، وتُجري الفرق تدريبات فرعية 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية 23 أكتوبر، استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد، الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يلتقي على استاد آل نهيان الزمالك وبيراميدز في الساعة الخامسة و5 دقائق مساءً، ويلعب 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي، على استاد محمد بن زايد، في الساعة التاسعة مساءً، وتقام مباراة تحديد المركز الثالث، على استاد آل نهيان، في الساعة الخامسة و5 دقائق مساءً.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة العاصمة أبوظبي لكأس السوبر المصري تعكس العلاقة المتينة التي تجمع الإمارات بمصر الشقيقة.

وقال العواني: «تعتبر الاستضافة المرتقبة استمراراً مهماً لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية المهمة، في ظل توجهات مجلس أبوظبي الرياضي وخططه الطموحة، والمساعي الكبيرة التي أصبحت أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم وأهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي».

وأضاف: «فخورون باحتضان السوبر المصري، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، كما إننا حريصون في مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع جميع الشركاء على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباريات كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى».

وأكد المهندس سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، أن استمرار إقامة السوبر المصري على أرض الإمارات ولسنوات قادمة، هو انعكاس حقيقي للعلاقات بين مصر والإمارات، الأمر الذي دفع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة لتطوير شكل البطولة، وتحويلها من مجرد مباراة إلى بطولة حقيقية يتنافس على لقبها أربعة فرق مصرية تمثل أبطال كافة المسابقات المحلية، بحضور جمهور مصري عريض، وفي ضيافة إماراتية كريمة ومعتادة.

وأضاف أن التعاون بين الشركة المتحدة ومجلس أبوظبي، لم يقتصر السنوات الماضية على استضافة كأس السوبر، لكنه امتد إلى أنشطة أخرى، باستضافة المنتخب المصري في مباريات دولية ومعسكرات قبل البطولات المهمة، وينتظر أن يسفر خلال الفترة القادمة عن نشاطات أخرى مختلفة سيعلن عنها في القريب العاجل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام المقبلة.