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الرياضة

«دولي الدراجات» يكرم الشعفار بأرفع وسام

«دولي الدراجات» يكرم الشعفار بأرفع وسام
2 أكتوبر 2024 19:24

 
زيوريخ (وام)

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كرم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، بأرفع وسام دولي «UCI Merit Award»، تقديراً لجهوده ومساهماته المتميزة في دعم رياضة الدراجات الهوائية على المستويين القاري والدولي.
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في مدينة زيوريخ السويسرية، والتي تزامنت مع بطولة العالم للطريق.
وأعرب الشعفار عن سعادته بنيل هذا التكريم الرفيع، وقال «فخور بتكريمي بأرفع وسام من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي، وهذا النجاح يعكس قدرات أبناء الإمارات وجدارتهم بتولي المناصب القيادية في الهياكل الرياضية الدولية».

الإمارات
الدراجات
الاتحاد الدولي للدراجات
أسامة الشعفار
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