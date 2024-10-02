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الرياضة

إصابة في رأس مدافع أتلتيكو مدريد

إصابة في رأس مدافع أتلتيكو مدريد
2 أكتوبر 2024 19:26

 
مدريد (د ب أ)

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تعرض روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد لإصابة في الرأس في وقت متأخر من مباراة «الديربي» أمام ريال مدريد، يوم الأحد الماضي.
وتعرض اللاعب الدولي الإسباني لضربة في الرأس، بعد تدخل مشترك مع أوريليين تشواميني لاعب ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب متروبوليتانو.
وستؤدي الإصابة إلى غياب لو نورماند عن رحلة فريقه إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
وذكر أتلتيكو مدريد في بيان رسمي «تعرض روبن لو نورماند لضربة شديدة في الرأس في الدقائق الأخيرة من مباراة «الديربي» في مدريد، وخضع لسلسلة من الاختبارات الطبية التي أظهرت أنه يعاني من إصابة في الرأس أسفرت عن ورم دموي».
وأضاف البيان «سيتم إتباع الإرشادات المنصوص عليها في البروتوكول الطبي بشأن مثل هذه الإصابات، وذلك في عملية إعادة تأهيل اللاعب للعودة مجددا للمشاركة في التدريبات والمباريات».
ويغيب عن أتلتيكو مدريد أيضاً الثنائي بابلو باريوس وسيزار أزبلكويتا، حيث يواصلان التعافي من الإصابات.
واستهل أتلتيكو مدريد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بالفوز بصعوبة بنتيجة 2-1 على لايبزج الألماني، وفاز بنفيكا على ريد ستار الصربي بنفس النتيجة. واستعاد فريق بنفيكا توازنه بتحقيق أربعة انتصارات متتالية منذ إقالة مدربه السابق روجر شميدت.

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