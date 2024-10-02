شباب الأهلي يتعثر أمام ناساف بـ «السيناريو الغريب»!



مراد المصري (أبوظبي)



خسر شباب الأهلي أمام ناساف 1-2، في المباراة التي أقيمت على الملعب المركزي بمدينة كاراشي في أوزبكستان، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2، ليتوقف رصيد «الفرسان» عند «3 نقاط»، فيما وصل ناساف إلى «4 نقاط».

وجاء سيناريو اللقاء غريباً، بعدما كان شباب الأهلي يسير بشكل ثابت نحو الخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن المنافس قلب الطاولة لمصلحته في «الوقت القاتل».

تقدم شباب الأهلي بهدف ماتيوس ليما في الدقيقة 19، ورد ناساف بهدفين من زوران ماروسيتش في الدقيقة 83، والدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

قام باولو سوزا مدرب «الفرسان» بـ «المداورة» في التشكيلة الأساسية، مع إشراك الحارس حسن حمزة العائد من الإصابة، و«الوافد الجديد» ياجو أسباس، إلى جانب مؤنس دبور في الهجوم بدلاً من سردار أزمون.

هدد شباب الأهلي منافسه مبكراً، بعد كرة رأسية من عيد خميس مرت بجوار مرمى ناساف في الدقيقة الثالثة، وتصدى حسن حمزة لتسديدة قوية من أوبيك في الدقيقة العاشرة.

ترجم شباب الأهلي أفضليته بافتتاح التسجيل من هجمة سريعة، انطلق فيها ماتيوس ليما، خلف مدافعي ناساف، ليواجه الحارس، ويسدد كرة ساقطة سكنت الشباك في الدقيقة 19.

لاحت بعض المحاولات للفريقين خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ومنها رأسية سعيد عزت الله بجوار المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

سعى شباب الأهلي للتعامل مع الاندفاع المبكر من ناساف مطلع الشوط الثاني، وهو ما جعله يركز على إحكام إغلاق مناطقه الدفاعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة،

وتألق الحارس حسن حمزة بالتصدي لتسديدة زوران من داخل المنطقة في الدقيقة 53.

أجرى باولو سوزا، ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 60، بإشراك ريكيلمي ويحيى الغساني وبرينو بدلاً من سعيد عزت الله، وعيد خميس، ويوري سيزار.

واقتنص زوران ماروسيتش هدف التعادل لناساف من كرة رأسية، إثر ركنية في الدقيقة 83، لجأ لاعبو ناساف إلى التدخلات البدنية العنيفة، تحديداً ضد حارب عبدالله، مما جعل سوزا يقوم باستبداله لحمايته وإشراك كارتابيا.

أهدر برينو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لـ «الفرسان»، بعدما استقبل كرة عرضية متقنة داخل المنطقة، إلا أنه سددها عالية فوق المرمى، وجاء الرد سريعاً من ناساف بتسجيل زوران ماروسيتش الهدف الثاني، بعدما تابع كرة ساقطة داخل المنطقة سددها بيمينه داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.