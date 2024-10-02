الجالبوت: واجهنا ضغط المباريات وهدفنا «الصورة الجيدة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أكد محمد الجالبوت، المدرب الوطني لنادي حتا، أن فريقه نجح في «تخطي الضغط»، بخوض ثلاث مباريات تنافسية في ظرف أسبوع واحد، مشدداً على أن «تلميع الصورة»، هدف «الإعصار» في مشوار مشاركته في البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2024-2025.

وضرب حتا موعداً منتظراً مع ضيفه العين مساء الخميس 17 أكتوبر الجاري، في دور الستة عشر، بتأهله على حساب منافسه الظفرة بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي، في الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية لأندية الأولى.

وشهدت المباراة الثانية في ختام التصفيات، تفوق دبا على مضيفه الحمرية 2-1، ليتأهل «النواخذة» للقاء ضيفه بني ياس في الدور الأول، والذي يشهد مواجهات النصر والشارقة، عجمان وخورفكان، الوصل والوحدة، دبا الحصن وشباب الأهلي، الجزيرة والعروبة، البطائح وكلباء.

وهنأ الجالبوت، لاعبي فريقه حتا بالفوز على الظفرة، وقال: «أبارك للاعبين على الفوز المستحق أمام منافس قوي وند مميز»، لافتاً إلى أن فريقه واجه ضغطاً كبيراً بخوض ثلاث مباريات على التوالي في دوري الأولى وتصفيات الكأس في غضون 7 أيام، وأضاف: «قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة، وهدفنا الظهور بأفضل صورة».

وكان حتا تخطى العربي 3-2، والجزيرة الحمراء 3-0، قبل فوزه على الظفرة بركلات الترجيح 6-5 في التصفيات التمهيدية، فيما تغلب دبا على منافسيه جلف أف سي 3-1، مصفوت 2-0، والحمرية 2-1 في الطريق إلى مواجهة بني ياس في الدور الأول.

وأقيمت التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وربع النهائي، وصولاً إلى نصف النهائي، وتأهل حتا ودبا الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى فرق أندية «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14.

وحدد اتحاد الكرة في وقت سابق، أيام 17 و18 و19 أكتوبر موعداً لمباريات دور الستة عشر، وتُقام المنافسات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، فيما تقام قرعة كل دور على حدة، وتُلعب مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة، فيما تجرى بقية مباريات أدوار البطولة على ملاعب محايدة، على أن تقام المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.