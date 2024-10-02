«سيدات أبوظبي الرياضي» يواجه ووهان في «أبطال آسيا»

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن فريق نادي أبوظبي الرياضي، اليوم، مشواره في تصفيات المرحلة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم، عندما يواجه ووهان جيانجدا الصيني «مستضيف» فرق المجموعة الأولى، باستاد مركز هانكو الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، وتضم المجموعة أيضاً هيونداي ستيل ريد الكوري الجنوبي، وصباح الماليزي.

واستعد فريق «أبوظبي الرياضي»، عقب وصوله إلى ووهان بتدريبات خفيفة في ملعب فندق الإقامة، وأداء المران الأساسي بملعب البطولة، فيما شاركت ديما الإبراهيم، مديرة الفريق، رئيسة البعثة، والدكتور جمال السنوسي، الطبيب المرافق، في الاجتماع العام لفرق التصفيات، بهدف الاطلاع على التعليمات الخاصة بمباريات المجموعة، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي، ومندوبي الفرق المشاركة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث، ويخوض «أبوظبي الرياضي» مباراته الافتتاحية بالقمصان الاحتياطية «البيضاء والسوداء».

وشهد الاجتماع الفني، الذي حضرته سارة حسنين المدير الفني، وروان الحمادي كابتن الفريق اعتماد القوائم وأهلية اللاعبات، بعد التدقيق على الأوراق الثبوتية، والاطلاع على شعارات كل فريق والطاقم الاحتياطي وتعليمات المباريات، فيما يتعلق بالتبديلات وإجراءات السلامة وحركة المواصلات من الفندق إلى الملعب والعكس.

وذكرت سارة حسنين، أن الفريق جاهز للتحدي الآسيوي، رغم ندرة المعلومات عن فرق المجموعة، إلا أن «أبوظبي الرياضي» يأمل في عكس المستوى الحقيقي لكرة الإمارات، بعدما تصدر مجموعته في العاصمة السعودية الرياض، تطلعاً إلى تكملة المشوار، وبلوغ المرحلة الثالثة من التصفيات على حساب مستضيف التصفيات الحالية.