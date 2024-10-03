صلاح ينفرد بقمة الهدافين التاريخيين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا



لندن (د ب أ)

واصل الدولي المصري محمد صلاح صناعة التاريخ مع فريقه ليفربول، وأحرز هدفا وصنع آخر لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليقود ليفربول للفوز 2 / صفر على ضيفه بولونيا الإيطالي، امس، بالجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنح الهدف الذي أحرزه صلاح في مرمى الفريق الإيطالي، رقما قياسيا جديدا للاعب المصري، الذي انفرد بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين الأفارقة في البطولة العريقة. ورفع صلاح رصيده التهديفي بدوري الأبطال إلى 45 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، ويصبح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة بالمسابقة القارية.

كما تقدم صلاح للمركز الرابع عشر بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، مبتعدا بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي الراحل إيزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إينزاجي، اللذين يتواجدان في المركز الـ13 بالقائمة. وأحرز صلاح 42 هدفا في بالبطولة في 66 مباراة لعبها مع ليفربول، بالإضافة إلى هدفين من 6 لقاءات مع فريقه السابق بازل السويسري، وهدفا وحيدا من 7 لقاءات خاضها مع روما الإيطالي بدوري الأبطال. ومنذ بداية الموسم الحالي، خاض الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول 9 مباريات مع الفريق الأحمر، وساهم في تسجيل 11 هدفا مع الفريق عقب إحرازه 6 أهداف وتقديمه 5 تمريرات حاسمة لزملائه في مختلف البطولات.