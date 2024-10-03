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الرياضة

سقوط مدوّ للريال أمام ليل في دوري الأبطال

سقوط مدوّ للريال أمام ليل في دوري الأبطال
3 أكتوبر 2024 08:37


ليل (د ب أ)
فجر ليل الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه 1 / صفر على ضيفه ريال مدريد الإسباني، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وسجل الكندي جوناثان ديفيد هدف ليل الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
ورغم الفرص العديدة التي سنحت للريال من أجل إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، فإنها باءت بالفشل في ظل بسالة دفاع ليل وحارس مرماه. بتلك النتيجة، تجمد رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز السابع عشر، متفوقا بفارق الأهداف على ليل، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.
وافتتح الريال حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال، الذي توج به في الموسم الماضي، بالفوز 3 / 1 على ضيفه شتوتجارت بالجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري بالمسابقة التي شهدت خسارة ليل صفر / 2 أمام مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي. وأوقف ليل سلسلة عدم الخسارة لريال مدريد، التي استمرت لمدة 14 مباراة متتالية في دوري الأبطال، كما أصبحت هذه هي المباراة الثانية التي يعجز خلالها الفريق الأبيض عن الفوز في مختلف البطولات، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

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