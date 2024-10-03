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الرياضة

عندما ينهار أتلتيكو مدريد تصبح النتيجة رباعية في «حصن بنفيكا»

عندما ينهار أتلتيكو مدريد تصبح النتيجة رباعية في «حصن بنفيكا»
3 أكتوبر 2024 09:08


لشبونة (د ب أ)
انهار فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة ثقيلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة صفر4/ ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، أنهى بنفيكا الشوط الأول متقدما بهدف سجله اللاعب التركي محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني أمطر العملاق البرتغالي شباك ضيفه بثلاثة أهداف، حيث أضاف النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
وعزز ألكسندر باه تقدم بنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة 75، واختتم التركي أوركون كوكجو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 84 من ركلة جزاء. ورفع بنفيكا رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في مباراتيه اللتين خاضهما بعد الفوز على ريد ستار الصربي في الجولة الأولى، وسيلعب في الجولة القادمة على ملعبه ضد فينورد الهولندي. أما أتلتيكو مدريد فقد تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بعد فوز صعب على لايبزج الألماني بنتيجة 2 / 1 في الجولة الأولى، وسيلعب ضد ليل الفرنسي في مدريد بالجولة الثالثة.

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