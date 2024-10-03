الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأردن يستدعي «النجمين» لمباراتي كوريا وعُمان

الأردن يستدعي «النجمين» لمباراتي كوريا وعُمان
3 أكتوبر 2024 09:14

عمان (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
المؤشر الأردني يغلق منخفضاً للجلسة الرابعة
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان


أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، استدعاء نجمي منتخب «النشامى» موسى التعمري ويزن النعيمات، لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان في الدور الثالث الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.
ويسابق التعمري، مهاجم مونبلييه الفرنسي، الزمن للتعافي من إصابة تعرض لها بالكاحل في التعادل أمام الكويت 1-1 في الجولة الأولى، بينما تعرض النعيمات، مهاجم العربي القطري والمرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، لكسر في ضلعه، بعدما سجل هدفين من ثلاثية الفوز على فلسطين 3-1 في ماليزيا في الجولة الثانية.
وإلى جانب التعمري والنعيمات ضمت القائمة ثلاثة حراس المرمى، هم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية وعبدالله الفاخوري، إضافة إلى 23 لاعباً هم: يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة.
ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي في العاشر من أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه عُمان، بعدها بخمسة أيام على استاد عمان الدولي.
ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساوياً مع كوريا الجنوبية والعراق، وتليهم الكويت بنقطتين، فلسطين بنقطة، وأخيراً عُمان من دون نقاط.

 

تصفيات كأس العالم
الأردن
كوريا الجنوبية
عمان
جمال السلامي
آخر الأخبار
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
الرياضة
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
اليوم 10:45
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
الرياضة
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
اليوم 10:43
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
اليوم 10:33
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
التعليم والمعرفة
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
اليوم 10:30
شعار الأرشيف والمكتبة الوطنية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©