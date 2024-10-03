الأردن يستدعي «النجمين» لمباراتي كوريا وعُمان

عمان (أ ف ب)



أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم، بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي، استدعاء نجمي منتخب «النشامى» موسى التعمري ويزن النعيمات، لمواجهتي كوريا الجنوبية وعُمان في الدور الثالث الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026.

ويسابق التعمري، مهاجم مونبلييه الفرنسي، الزمن للتعافي من إصابة تعرض لها بالكاحل في التعادل أمام الكويت 1-1 في الجولة الأولى، بينما تعرض النعيمات، مهاجم العربي القطري والمرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023، لكسر في ضلعه، بعدما سجل هدفين من ثلاثية الفوز على فلسطين 3-1 في ماليزيا في الجولة الثانية.

وإلى جانب التعمري والنعيمات ضمت القائمة ثلاثة حراس المرمى، هم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية وعبدالله الفاخوري، إضافة إلى 23 لاعباً هم: يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة.

ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي في العاشر من أكتوبر الجاري، قبل أن يواجه عُمان، بعدها بخمسة أيام على استاد عمان الدولي.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساوياً مع كوريا الجنوبية والعراق، وتليهم الكويت بنقطتين، فلسطين بنقطة، وأخيراً عُمان من دون نقاط.