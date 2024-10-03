الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أين ذهب البايرن في «ليلة فيلا».. اسألوا نوير؟

أين ذهب البايرن في «ليلة فيلا».. اسألوا نوير؟
3 أكتوبر 2024 09:25

 
لندن (د ب أ)
فاز أستون فيلا الإنجليزي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وسجل المهاجم الكولومبي جون دوران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 مستغلا تقدم حارس المرمى المخضرم مانويل نوير عن مرماه بمسافة بعيدة.
وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغت هدفا للفريق الإنجليزي في الشوط الأول سجله المدافع الإسباني باو توريس في الدقيقة 22 وذلك بداعي التسلل. بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في مباراتيه اللتين خاضهما بعد الفوز /3صفر على يونج بويز السويسري في الجولة الأولى، وقبل أن يستضيف بولونيا الإيطالي في الجولة الثالثة.
أما بايرن ميونخ فخسر لأول مرة هذا الموسم تحت قيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، ليتجمد رصيد الفريق البافاري عند ثلاث نقاط بعد فوز كاسح على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9 / 2 في الجولة الأولى. وسيحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا في الجولة الثالثة على برشلونة الإسباني، بعدما انكسرت سلسلة طويلة للفريق الألماني بعدم الخسارة في 41 مباراة متتالية بمرحلة المجموعات أو الدوري.

أخبار ذات صلة
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
يوفنتوس يعزف لحن الفوز بـ«عشرة لاعبين» في دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
أستون فيلا
الشامبيونزليج
هاري كين
مانويل نوير
آخر الأخبار
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
الرياضة
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
اليوم 10:45
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
الرياضة
«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
اليوم 10:43
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي القائم بالأعمال التونسي
اليوم 10:33
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
التعليم والمعرفة
«أمير الشعراء 11» يستقبل 150 شاعراً في أبوظبي
اليوم 10:30
شعار الأرشيف والمكتبة الوطنية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©