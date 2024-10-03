أين ذهب البايرن في «ليلة فيلا».. اسألوا نوير؟



لندن (د ب أ)

فاز أستون فيلا الإنجليزي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا، وسجل المهاجم الكولومبي جون دوران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 مستغلا تقدم حارس المرمى المخضرم مانويل نوير عن مرماه بمسافة بعيدة.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ألغت هدفا للفريق الإنجليزي في الشوط الأول سجله المدافع الإسباني باو توريس في الدقيقة 22 وذلك بداعي التسلل. بهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في مباراتيه اللتين خاضهما بعد الفوز /3صفر على يونج بويز السويسري في الجولة الأولى، وقبل أن يستضيف بولونيا الإيطالي في الجولة الثالثة.

أما بايرن ميونخ فخسر لأول مرة هذا الموسم تحت قيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، ليتجمد رصيد الفريق البافاري عند ثلاث نقاط بعد فوز كاسح على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9 / 2 في الجولة الأولى. وسيحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا في الجولة الثالثة على برشلونة الإسباني، بعدما انكسرت سلسلة طويلة للفريق الألماني بعدم الخسارة في 41 مباراة متتالية بمرحلة المجموعات أو الدوري.