مدرب بورتو يحذر من «الوحش الجريح»!

بورتو (د ب أ)



ربما يصل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومديره الفني الهولندي إريك تن هاج إلى البرتغال «وهم في موقف صعب»، لكن فيتور برونو، مدرب بورتو البرتغالي حذر من الوحش الجريح.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى تن هاج، في أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها يونايتد صفر- 3 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد، في مباراة النادي الأحمر الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما عزز من التكهنات المثارة بشأن إمكانية رحيله عن القيادة الفنية للفريق العريق في الفترة المقبلة.

وستكون مباراة اليونايتد أمام مضيفه بورتو، الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي، وكذلك لقاء الفريق ضد مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي يوم الأحد قبل فترة روزنامة المباريات الدولية المقبلة، حاسمتين في تحديد مصير تن هاج مع الفريق. وتحدث برونو عن المواجهة أمام مانشستر يونايتد، حيث قال «ستكون مباراة عالية المستوى».

وأضاف مدرب بورتو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» «سمعت الكثير من الناس يقولون إنهم تحت الضغط، ولكننا ننظر فقط إلى هدفنا، وهو الوصول إلى الدور التالي».

وعندما سئل عما إذا كان هذا هو أفضل وقت للعب ضد يونايتد بالنظر إلى مستواه الأخير، قال برونو: «لا على الإطلاق، العكس تماماً، نحن نراهم دائماً تهديداً بالنسبة لنا». وشدد المدرب البرتغالي «ينبغي علينا أن نحتفظ بشخصيتنا فقط، وننظر إليهم بالطريقة التي يجب أن ننظر بها إليهم بالكثير من الاحترام».

وأضاف «أعرف ما تقصدونه بالحديث عن مباراتهم الأخيرة، لكن يجب أن ننظر إلى مجمل أدائهم وليس اللقاء الأخير فقط».

يذكر أن بورتو استهل مشواره في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بالخسارة 2-3 أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي، مما جعل برونو أيضاً تحت التهديد.

في المقابل، افتتح مانشستر يونايتد مسيرته بالمسابقة القارية بالتعادل 1-1 مع ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي.