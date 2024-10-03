مدرب توتنهام يستعيد ذكرياته مع بوشكاش!

بودابست (د ب أ)



تمنى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الإنجليزي، أن الأسطورة المجري فيرنيك بوشكاش كان مازال على قيد الحياة، ليشهد مشواره مع التدريب، وذلك قبل مواجهة فرينكفاروش المجري في الدوري الأوروبي لكرة القدم «الخميس».

وعمل بوستيكوجلو تحت قيادة بوشكاش مهاجم ريال مدريد السابق في فريق ساوث ميلبورن هيلاس الأسترالي في أواخر مسيرة الأسطورة المجري مع كرة القدم.

وتوفي بوشكاش الذي فاز بثلاث كؤوس أوروبية مع ريال مدريد، في عام 2006، قبل أن يبدأ قائده القديم في ترك بصمة مؤثرة في جميع أنحاء القارة.

وقال بوسيتكوجلو قبل المباراة في بودابست «لدي علاقة خاصة ببوشكاش، لقد كنت محظوظاً بالعمل ثلاث سنوات مع أحد أساطير كرة القدم على مر العصور، كما كان شخصاً استثنائياً».

وأضاف مدرب توتنهام في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميدياً»: كلما تقدمت في العمر، فإنني أحتفظ بهذه التجارب والذكريات أكثر، وكنت أود أن يكون موجوداً ليرى أين أنا، لأنه لعب دوراً كبيراً في مشواري مع عالم التدريب، كما أنني أحبه على المستوى الشخصي». وواصل أنجي بوستيكوجلو «أتطلع إلى المباراة، ستكون تحدياً كبيراً، كل مباراة أوروبية خارج الديار تكون صعبة».

وأختتم تصريحاته «أعرف أن أجواء ملعب الفريق المجري ستكون رائعة، وسيحظى بمساندة قوية من جماهيره، فهم يحبون كرة القدم، كما أتطلع أنا وفريقي لهذه المواجهة».