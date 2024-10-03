«الساحر ميسي» يعود إلى الأرجنتين

بوينس آيرس (د ب أ)



عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة منتخب بلاده في مباراتيه ضد فنزويلا وبوليفيا بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

وغاب ميسي «37 عاماً»، عن مباراتي المنتخب الأرجنتيني بالتصفيات الشهر الماضي بسبب إصابة تعرض لها في كاحل القدم بنهائي كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» أمام كولومبيا في منتصف يوليو الماضي، قبل أن يتعافى منها ويعود لفريقه إنتر ميامي الأميركي الشهر الماضي.

ويتصدر منتخب الأرجنتين، الذي يرتدي ميسي شارة قيادته، ترتيب تصفيات كونميبول المؤهلة للمونديال المقبل، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علماً بأن أصحاب المراكز الستة الأولى بالتصفيات، التي تشارك فيها 10 منتخبات فقط، تتأهل مباشرة لكأس العالم.

وكان ميسي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه خلال نسخة المونديال الأخيرة، التي أقيمت في قطر عام2022.

في المقابل، غاب إيميليانو مارتينيز، حارس الأرجنتين، عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني، التي أعلن عنها لمباراة الفريق ضد فنزويلا في العاشر من أكتوبر الجاري، وكذلك للقاء «راقصو التانجو» ضد بوليفيا، الذي يقام بعد 5 أيام.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» إيقاف حارس أستون فيلا الإنجليزي لمباراتين بسبب سلوكه العدواني خلال مباراتي المنتخب الأرجنتيني ضد تشيلي وكولومبيا بتصفيات المونديال الشهر الماضي.