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الرياضة

إغلاق ملعب أتلتيكو مدريد

إغلاق ملعب أتلتيكو مدريد
3 أكتوبر 2024 10:08

 
مدريد (أ ف ب)

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عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، أتلتيكو مدريد بإغلاق جزئي لملعبه ميتروبوليتانو لثلاث مباريات، بعد أحداث إلقاء المقذوفات في مباراة «الديربي» أمام جاره ريال مدريد 1-1 الأحد الماضي، ضمن المرحلة الثامنة، وتسببت في توقفها.
وقررت اللجنة إغلاق الجزء السفلي من المدرج الجنوبي للملعب، خلال المباريات الثلاث المقبلة، حيث قام بعض المشجعين بإلقاء مقذوفات في اتجاه حارس الريال الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا، مما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة موقتاً لمدة خمسة عشر دقيقة تقريباً.
كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 45 ألف يورو على أتلتيكو مدريد بسبب هذه الأحداث التي اعتبرتها أخطاء «خطيرة جداً» شوهت صورة الرياضة الإسبانية.
وأكد أتلتيكو الذي أعلن أنه حدد هوية مشجع مذنب تم تصويره، وهو يرمي أشياء على أرض الملعب، واستبعده مدى الحياة من دخول الملعب، إنه يعمل مع السلطات لتحديد هوية بقية المتورطين وإيقافهم أيضاً.
وتوقف «ديربي مدريد» في الدقيقة 69، عندما اشتكى حارس مرمى ريال مدريد حالياً، وأتلتيكو مدريد سابقاً كورتوا للحكم من استهدافه من قبل جماهيره السابقة، والذين ألقوا على الخصوص بالقداحات.
وحاول المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني والعديد من اللاعبين تهدئة الألتراس الغاضبين، والذين ارتدى بعضهم أقنعة، وطلب مسؤول عن طريق مكبر صوت من المتفرجين التوقف عن إلقاء المقذوفات.
وعاد جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس بسبب الحادث الذي حصل مباشرة، بعد افتتاح ريال مدريد للتسجيل عبر مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو «64».
واستؤنفت المباراة بعد حوالي عشر دقائق، بعد أن عاد الهدوء إلى الملعب.

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