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الرياضة

«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ

«لفظ» يُوقف حارس بايرن ميونيخ
3 أكتوبر 2024 10:43

 
ميونيخ (د ب أ)

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عوقب زفن أولريش، حارس مرمى بايرن ميونيخ «البديل» بالإيقاف مباراة واحدة، للتفوه بألفاظ نابية ضد سيمون رولفزو المدير الرياضي لباير ليفركوزن، خلال مباراة الفريقين في الدوري الألماني لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن عقوبة الإيقاف إضافة إلى تغريم اللاعب 20 ألف يورو «22 ألف دولار». والتقطت كاميرات المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أولريش، وهو يوجه ألفاظاً نابية تجاه مسؤول نادي ليفركوزن أثناء وجوده على مقاعد البدلاء، ما دفع الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى التحقيق في الواقعة.
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن أولريش وبايرن ميونيخ تقبلا العقوبة التي سيغيب بموجبها أولريش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت، يوم الأحد المقبل.
وقال بايرن ميونيخ في وقت سابق: إن حارس مرماه كان منفعلاً، وأن أولريش اعتذر عما فعله.
من جانبه، قال رولفز بعد فوز ليفركوزن على ميلان في دوري أبطال أوروبا: إن أولريش تواصل معه، مؤكداً أن هذا الموضوع منته تماماً بالنسبة له.

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بايرن ميونيخ
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