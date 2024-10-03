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الرياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا

ميسي يقود إنتر ميامي للفوز بدرع المشجعين في أميركا
3 أكتوبر 2024 10:45


واشنطن (د ب أ)
قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل هدفين، فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأميركي لكرة القدم، عقب الفوز على كولومبوس كرو 3/ 2، وسجل ميسي هدفيه في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، ليقود إنتر ميامي للفوز بجائزة درع المشجعين التي تمنح بشكل سنوي للفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييجو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله هدفاً ثالثاً في الدقيقة 48 بضربة رأس عانقت الشباك. وأبقى خوان «كوتشو» هيرنانديز فريق كولومبوس في المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، هذه النتيجة تضمن لميامي وجود أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الاقصائية بالدوري الأميركي.
وفي بقية النتائج، فاز فريق شارلوت على شيكاجو فاير 4/ 3، ونيويورك سيتي على سينسيناتي 3/ 2، وأورلاند سيتي على فيلادلفيا يونيون2/ 1، ونيويورك ريد بولز على تورنتو 4/ 1، ومونتريال على أتلانتا يونايتد 2/.1 كما فاز هيوستن دينامو على نيو إنجلاند ريفولوشن 2/ 1، ودي سي يونايتد على ناشفيل 4/ 3، ولوس أنجلوس جالاكسي على كولورادو رابيدز 3/ 1، ولوس أنجلوس إف سي على سان لويس سيتي 1/ صفر. وتغلب أوستن إف سي على بورتلاند تمبرز 1/ صفر، وسان خوسيه إيرثكويكس على دالاس 3/ 2، وسياتل ساوندرز على فانكوفر وايتكابس 3/ صفر، وتعادل ريال سالت ليك مع مينيسوتا يونايتد سلبيا. 

 

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