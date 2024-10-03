محمد صلاح «ملك الأرقام القياسية» في ليالي الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، العديد من الأرقام القياسية، بعد قيادة الريدز للفوز على بولونيا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول أمام بولونيا، والذي أحرزه الأرجنتيني ماك أليستر في الدقيقة 11، قبل أن يسجل الهدف الثاني من صاروخية مزقت شباك الضيوف بالدقيقة 75، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وانفرد محمد صلاح بقائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 45 هدفاً من مجموع 81 مباراة بعد هدفه في مرمى بولونيا، ليتفوق على الإيفواري ديديه دروجبا صاحب الـ 44 هدفاً من 92 مباراة، والكاميروني صامويل إيتو صاحب الـ 30 هدفاً من 78 مباراة.

وبات صلاح ثالث لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية على أرضه في دوري الأبطال لفريق في الدوري الإنجليزي، بعد تييري هنري مع أرسنال 7 أهداف، ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد 6 أهداف.

وسجل صلاح، وصنع في 9 مباريات مختلفة في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب لفريق إنجليزي، بينما لم يفعل أي لاعب أفريقي ذلك في مناسبات أكثر في المسابقة سوى الكاميروني صامويل إيتو أيضاً 9.

وأصبح أيضاً محمد صلاح أول لاعب عبر تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس ورينجرز، ونابولي، وريال مدريد، وبولونيا على الترتيب، ويعد الهدف الذي سجله محمد صلاح أمام بولونيا، هو السادس للفرعون المصري في شباك الفريق الإيطالي، خلال المواجهة الرابعة أمامه.

كما أصبح بولونيا الضحية الـ25 للفرعون المصري في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق أن سجل في شباك 24 فريقاً مختلفاً بالمسابقة.