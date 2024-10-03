الشارقة يخوض «تجربة صينية» أمام العروبة



علي معالي (أبوظبي)

بدأ الروماني كوزمين أولاريو علاج الإرهاق الذي طال الشارقة في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر جلياً في مباراة الوحدات الأردني، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، ويخطط المدرب لتفعيل سياسة التدوير بين لاعبيه حتى لا يصاب «الملك» بالإرهاق من بداية الموسم المحلي والقاري، ومن المنتظر أن تشهد مباراة العروبة مساء الأحد في الجولة الخامسة بعض التغيرات في تشكيلة الفريق، سواء في الدفاع أو الوسط والهجوم، وربما على مستوى حراسة المرمى أيضاً في ظل حالة «الدربكة» التي وقعت بالفريق في المباراة الأخيرة بين قلبي الدفاع والحارس عادل الحوسني تسببت في هز شباك الشارقة بهدفين من خطأين فادحين.

وسوف يكون المهاجم الجديد تايرون كونراد (28 عاماً)، الورقة الجديدة الرابحة في يد المدرب كوزمين، ويعد لقاء العروبة فرصة مناسبة لكي يوجد اللاعب الجديد المنتقل من الدوري الصيني وصاحب جنسية دولة سورينام، حتى يتأقلم سريعاً مع أجواء البطولة وملاعبنا، وكانت آخر مباراة قد خاضها اللاعب الجديد مع فريقه الصيني ميتشو هاكا يوم 29 من الشهر الماضي في الجولة 27 من الدوري الصيني، وانتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين من شنجدو.

واهتم الإعلام في سورينام بانضمام لاعبهم إلى صفوف الشارقة، حيث تناول الإعلام هناك مسيرة اللاعب في الصين مع فريق ميتشو هاكا، وأنه سجل 12 هدفاً في 40 مباراة مع فريق تذيل الترتيب في الدوري الصيني، ووصفت ما قدمه مع الكرة في الصين بالمقبول، وأنه انضم للعب بدولة الإمارات مع فريق يعتبر من أحد أهم الأندية التاريخية والجماهيرية بدوري المحترفين.

ومن المتوقع أن يقوم كوزمين بمنح الفرصة للشاب البرازيلي الجديد جيليرمي بيرو، لكي يبدأ في الاندماج أكثر بملاعبنا، ومن المتوقع أن يشهد هجوم الشارقة تنافساً مثيراً بين اللاعبين لحجز مكان في الملعب، في ظل وجود مجموعة كبيرة حالياً بعد ضم كونراد وبيرو، إضافة إلى وجود باكو ألكاسير، ولوان بيريرا، وعثمان كمارا وكايو لوكاس.