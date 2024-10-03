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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يستقبل السعودية في «وديتي أكتوبر»

«الأبيض الأولمبي» يستقبل السعودية في «وديتي أكتوبر»
3 أكتوبر 2024 11:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، لاستقبال ضيفه السعودي، في مباراتين وديتين على التوالي يومي 11 و14 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع التوقف الدولي الثاني للموسم الحالي 2024- 2025، خلال «أيام الفيفا» من 7 إلى 15 أكتوبر.
ولعب «الأبيض الأولمبي»، مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب البحرين في سبتمبر الماضي، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن معسكره الإعدادي بالعين، والذي استمر لـ 10 أيام، وفاز «الأبيض» في المباراة الأولى 2-0، قبل التعادل 1-1 في الودية الثانية.
ويعد التجمع المقبل الثالث لـ «الأبيض الأولمبي» في حقبته الجديدة، تحت إشراف مدربه الأوروجواياني مارسيلو برولي، بعد معسكري يونيو الماضي بمشاركة 33 لاعباً، والتجمع الثاني في سبتمبر بمشاركة 24 لاعباً.
ويتأهب «الأبيض الأولمبي»، من خلال التجمعات الداخلية والمباريات الودية الدولية، والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025 والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.
وأسندت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في 2026 للسعودية، وذلك وفقاً للقرار السابق الخاص بالنسخ غير المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لتقام في ذات الاتحاد الوطني الذي يستضيف النسخة المقبلة من كأس آسيا، وتقرر في فبراير الماضي منح السعودية تنظيم كأس آسيا 2027 لتستضيف أيضاً كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية قبلها بعام.
وتعد النسخة المقبلة الأخيرة لكأس آسيا تحت 23 للنسخ غير المؤهلة للأولمبياد، بعد القرار القاضي بإيقاف نسخ البطولة التي لا تكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، اعتباراً من عام 2030، على أن يتم تنظيم البطولة كل 4 سنوات، اعتباراً من عام 2028.

المنتخب الأولمبي
المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم
كرة الإمارات
اتحاد الكرة
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