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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يشارك في بطولة العالم بالصين

«أبوظبي للزوارق» يشارك في بطولة العالم بالصين
3 أكتوبر 2024 12:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادر أبوظبي للزوارق السريعة «الفورمولا-1» إلى شنغهاي الصينية، استعداداً للمشاركة في الجولة القادمة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، التي تقام السبت والأحد المقبلين، وهي الجولة الرابعة ضمن البطولة هذا الموسم.
ويشارك الفريق بنجومه ثاني القمزي وألبيرتو كامبراتو، إلى جانب الشارقة متصدر البطولة، والفيكتوري، حيث تسعى فرق الإمارات لتمثيل الدولة بشكل متميز، وحصد نتائج متقدمة في الجولة المهمة.
وتعود البطولة الصين مجدداً، بعد غياب استمر لأكثر من أربع سنوات، بعد آخر استضافة عام 2019، في حين أن آخر تنظيم في «شنغهاي 2004» لإحدى جولات البطولة، والمفارقة أن الفائز بلقب الجولة هو جيدو كابليني الذي يحضر حالياً مدرباً للشارقة.
ويحمل ذكريات آخر فوز في الصين في شيامين عام 2019 فريق أبوظبي، والذي انتزعه النجم المعتزل شون تورنتي في ذلك الموسم بحصد لقب الجولة.
وفي الموسم الحالي، تعرض فريق أبوظبي لعدد من التقلبات في النتائج في الجولات الماضية، أبعدته بشكل مؤقت عن المنافسة على الصدارة، والتي يطمح إلى تعويضها، من خلال الجولات الثلاث المتبقية للموسم، ويتصدر الترتيب العام حالياً زورق «الشارقة 17»، بقيادة روستي ويت، وبرصيد 77 نقطة، ويلاحقه السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة وله 63 نقطة، ويأتي ثالثاً زورق «الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك «62 نقطة».
ويطمح فريق أبوظبي للوصول إلى مراكز متقدمة في البطولة، حيث أكمل استعداداته للدخول بقوة في السباق.
ومع حصده للقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2» قبل أسابيع، حيث يعد من المنافسين في البطولة التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرق العالمية.
وتغادر البعثة بمشاركة المتسابقين ثاني القمزي، وألبرتو كمبراتو، وبرئاسة ناصر الظاهري، والطاقم الفني والإداري.
ويقام سباق أفضل زمن وتصفياته المختلفة السبت، ثم السباق الرئيس، والختامي الأحد.
من جهته، أعرب ناصر الظاهري، رئيس بعثة الفريق، عن ثقته الكبيرة في جاهزية الفريق للمنافسة، وقال: نحن على أتم الاستعداد لهذه الجولة الحاسمة في شنغهاي، وفريق أبوظبي للزوارق السريعة يحمل طموحات كبيرة، ويعمل بكل جد لتحقيق أفضل النتائج، ورفع علم الإمارات عالياً في البطولة العالمية.
وأضاف أن البطولة تشهد منافسة قوية، مؤكداً أن التمثيل الإماراتي في البطولة يعكس قوة وتفوق الرياضة البحرية الإماراتية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن جميع الفرق الإماراتية المشاركة تتطلع إلى حصد إنجازات مهمة تعزز من مكانة الإمارات في الرياضات البحرية.

 

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
الشارقة
الفيكتوري
الصين
ثاني القمزي
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