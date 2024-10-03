الخميس 3 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد الخاسر الأكبر في دوري الأبطال بـ 6 أرقام سلبية

ريال مدريد الخاسر الأكبر في دوري الأبطال بـ 6 أرقام سلبية
3 أكتوبر 2024 12:48

 

معتز الشامي (أبوظبي)


بات ريال مدريد الخاسر الأكبر في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بعد السقوط التاريخي أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف على ملعب «بيار موروا».
وسجل الريال حامل اللقب، عدة أرقام سلبية بعد الخسارة المفاجئة أمام ليل الفرنسي في ثاني جولات بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، بعد فوز أول على شتوتجارت 3-1 بالجولة الأولى، وجاءت كالتالي:

أخبار ذات صلة
إيمري يكيل «فاصل الغزل»!
كومباني: هزيمة بايرن ميونيخ «مؤلمة»!


1- خسر ريال مدريد مبارياته الثلاث الأخيرة خارج ملعبه أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا دون تسجيل أي هدف، 0-3 أمام باريس سان جيرمان (2019)، 0-1 أمام باريس سان جيرمان (2022)، 0-1 أمام ليل (2024).
2- فشل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة في التسديد مع ريال مدريد في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الملكي هذا الموسم.
3- الأسطورة زيدان يحتفظ بالرقم القياسي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعدم الخسارة تاريخياً 15 مباراة متتالية، بعد سقوط أنشيلوتي والملكي أمام ليل.
4- أنهى ليل الفرنسي، سلسلة 36 مباراة لريال مدريد دون خسارة بكافة المسابقات، والتي امتدت لـ 258 يوماً.
5- أصبح برشلونة الفريق الوحيد الذي فاز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على يونج بويز بخماسية نظيفة، وسقوط الريال أمام ليل 0-1، وهزيمة أتلتيكو ضد بنفيكا 0-4، وخسارة جيرونا أمام فينورد 2-3.
6- أصبح ليل الفرنسي أول فريق يفوز على ريال مدريد الموسم الجاري 2024-2025.
لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، 3 أندية إسبانية تخسر في اليوم ذاته، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، جيرونا.

 

ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
الشامبيونزليج
ليل الفرنسي
آخر الأخبار
الحوسني يدير مباراة الأرجنتين وفرنسا في «مونديال الصالات»
الرياضة
الحوسني يدير مباراة الأرجنتين وفرنسا في «مونديال الصالات»
اليوم 14:41
انطلاق فعاليات "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" في دبي بدورتها الـ 10
علوم الدار
انطلاق فعاليات "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" في دبي بدورتها الـ 10
اليوم 14:34
11 ألف لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
الرياضة
11 ألف لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم
اليوم 14:26
انطلاق أعمال "منتدى الرعاية الاجتماعية" في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال "منتدى الرعاية الاجتماعية" في أبوظبي
اليوم 14:22
اندلاع حريق كبير في مبنى ببرلين
الأخبار العالمية
اندلاع حريق كبير في مبنى ببرلين
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©