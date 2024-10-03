ريال مدريد الخاسر الأكبر في دوري الأبطال بـ 6 أرقام سلبية

معتز الشامي (أبوظبي)



بات ريال مدريد الخاسر الأكبر في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بعد السقوط التاريخي أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف على ملعب «بيار موروا».

وسجل الريال حامل اللقب، عدة أرقام سلبية بعد الخسارة المفاجئة أمام ليل الفرنسي في ثاني جولات بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، بعد فوز أول على شتوتجارت 3-1 بالجولة الأولى، وجاءت كالتالي:



1- خسر ريال مدريد مبارياته الثلاث الأخيرة خارج ملعبه أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا دون تسجيل أي هدف، 0-3 أمام باريس سان جيرمان (2019)، 0-1 أمام باريس سان جيرمان (2022)، 0-1 أمام ليل (2024).

2- فشل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة في التسديد مع ريال مدريد في مباراة واحدة منذ انضمامه إلى الملكي هذا الموسم.

3- الأسطورة زيدان يحتفظ بالرقم القياسي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعدم الخسارة تاريخياً 15 مباراة متتالية، بعد سقوط أنشيلوتي والملكي أمام ليل.

4- أنهى ليل الفرنسي، سلسلة 36 مباراة لريال مدريد دون خسارة بكافة المسابقات، والتي امتدت لـ 258 يوماً.

5- أصبح برشلونة الفريق الوحيد الذي فاز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على يونج بويز بخماسية نظيفة، وسقوط الريال أمام ليل 0-1، وهزيمة أتلتيكو ضد بنفيكا 0-4، وخسارة جيرونا أمام فينورد 2-3.

6- أصبح ليل الفرنسي أول فريق يفوز على ريال مدريد الموسم الجاري 2024-2025.

لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، 3 أندية إسبانية تخسر في اليوم ذاته، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، جيرونا.