كومباني: هزيمة بايرن ميونيخ «مؤلمة»!



لندن (د ب أ)



أعرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني عن حزنه، بعد تلقيه الهزيمة الأولى مع فريقه الجديد بالخسارة على ملعب أستون فيلا الإنجليزي بهدف في دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر النادي البافاري بالصورة نفسها التي كان عليها، خلال فوزه الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

وقال كومباني: «لاحت لنا فرص كبيرة، لكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف». وأضاف، «إنها كرة القدم، إنه صدمة، لكنها بالطبع لن تكون حاسمة في محصلة مشوارنا في دوري الأبطال».

وأشار المدرب البلجيكي، «علينا أن نواصل العمل، لكي نضمن النجاح، أعتقد أنه حينما يتعلق الأمر بالفوز أو الهزيمة، لا داعي للنظر في سياق السنوات العديدة الماضية، لقد خسرنا المباراة، ولها قصتها الخاصة».

وقال: «فرص هائلة لم نستغلها، في الوقت الذي نجح فيه أستون فيلا في تسجيل هدف».

وختم كومباني حديثه بالقول: «أتفهم موقف المنافس، مقتنع بأننا فريق سيسجل الأهداف في أغلب الأحيان».