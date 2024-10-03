إيمري يكيل «فاصل الغزل»!

لندن (د ب أ)



أثنى الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا على مهاجمه الكولومبي جون دوران الذي قاد الفريق الإنجليزي لفوز تاريخي على بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسجل دوران هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة 79، في تكرار لسيناريو الفوز الشهير على النادي البافاري في نهائي كأس أوروبا 1982 .

وواصل المهاجم الكولومبي تألقه اللافت بديلاً مثالياً في أستون فيلا، حيث نجح في تسجيل هدفه الخامس هذا الموسم عقب مشاركته بديلاً، ليضع اسمه إلى جوار بيتر ويتي الذي سجل هدف الفوز في شباك بايرن ميونيخ قبل 42 عاماً.

وقال إيمري: «لقد انضم إلينا قبل عامين وهو يافع، إمكاناته هائلة».

وأضاف، «في بعض الأحيان يكون صبره محدوداً لذا أتحدث إليه شخصاً، وأتواصل معه، وكذلك لاعباً، من أجل تمكينه من اللعب، وإشراكه داخل الملعب، لأنه يمتلك الموهبة والقدرة على مساعدتنا».

وقال «هذه هي الموهبة التي يمتلكها بعض اللاعبين، وحينما تتهيأ الكرة إلى جون دوران يسجل سريعاً».