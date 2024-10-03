تن هاج: «اليونايتد» غاضب من نفسه!



لندن (د ب أ)



أكد المدرب الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ما يدور في وسائل الإعلام حول مانشستر يونايتد لا يؤثر في الفريق، في الوقت الذي يسعى فيه لتحويل الهزيمة أمام توتنهام في الدوري يوم الأحد الماضي، إلى حافز لتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي «الخميس».

وعقب وصول بعثة مانشستر يونايتد إلى البرتغال، عقد المدرب تن هاج مؤتمراً صحفياً للإجابة عن أسئلة الصحفيين، وقال: «بطبيعة الحال، نشعر بالإحباط عندما لا نفوز، بالطبع نحن غاضبون من أنفسنا، ولكن إذا تحدثنا عن مباراة الأحد، لعبنا لوقت طويل بعشرة لاعبين، وهذا شيء صعب جداً، ويعطي الأفضلية للخصم».

وتابع، «لقد أثرت حالة الطرد كثيراً في سير المباراة، ولكن علينا التعامل مع واقع الأمر على أية حال، كما قلت، نحن غاضبون من أنفسنا، ولكن يجب أن نحول هذا الشعور بالغضب إلى حافز لتحقيق الفوز في المباراة التالية».

وتحدث تن هاج أيضاً عما يحتاجه من لاعبيه ضد خصم عنيد، وفي أجواء صعبة، وعن تطلعه إلى إظهار الفريق ردة فعل قوية، والعودة إلى طريق الانتصارات.

وأشار المدرب الهولندي «يجب على الجميع تحمل المسؤولية.. أنا أولاً، واللاعبون الذين ذكرتهم أيضاً «برونو فيرنانديز، وماركوس راشفورد، وليساندرو مارتينيز»، ولكن هناك لاعبين آخرين يتمتعون بشخصية قيادية أيضاً، كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، ويجب علينا أن نكون مستعدين كما ينبغي كفريق وأشخاص لنقاتل معاً، نحتاج لوجود لاعبين بشخصيات قيادية على أرض الملعب».

وبسؤاله عما يدور حول مانشستر يونايتد في وسائل الإعلام، بعد الهزيمة أمام توتنهام، أجاب تن هاج: «لا أهمية لهذه الأحاديث الخارجية، ما يهم هو ما يحدث داخل الفريق، ونحن نتعامل مع آثار الهزيمة، ولا شيء غير ذلك».

وحول ما إذا كانت هناك محادثات قد جرت مع إدارة فريق الكرة بالنادي هذا الأسبوع، أجاب المدرب الهولندي بكل وضوح قائلاً: «نحن نتحدث كل يوم، نحن كيان واحد، وهذا ما اتفقنا عليه في الصيف، لقد تحدثنا بعد الموسم الماضي، واستعرضنا ما حدث خلاله، ثم اتخذنا قراراتنا، واتفقنا على التعديلات التي أجريناها في الجهاز الفني».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن تن هاج قوله: «لقد أضفنا عناصر جديدة أيضاً في قوام الفريق، كان هدفنا هو التعاقد مع لاعبين شباب يمتلكون فنيات عالية وواعدين للمستقبل أيضاً، النادي يرغب في العودة إلى القمة من جديد، نهدف من مشروعنا طويل الأمد إلى العودة إلى القمة بعد عدد من السنوات، نريد أن نتوج بلقب الدوري الإنجليزي والهدف الأكبر هو دوري أبطال أوروبا».

وقال: «كنا نسير في مركب واحدة، لذا كان يجب أن نكون متفقين على كل شيء في الصيف الماضي، سنمضي قدماً في مشروعنا، كما قلت نحن نتحدث كل يوم، ونقوم باستعراض وتقييم كل شيء، ونتخذ بعض القرارات عندما تكون هناك حاجة لذلك».