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الرياضة

«خيول الإمارات» تخوض «التحدي العربي» في «سانت كلود»

«خيول الإمارات» تخوض «التحدي العربي» في «سانت كلود»
3 أكتوبر 2024 13:46

 
عصام السيد (أبوظبي)

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يشهد مضمار سانت كلود العريق في فرنسا، عصر الجمعة، انطلاق بطولتين للخيول العربية الأصيلة، أمهار ومهرات، في سن 3 سنوات فقط، بمشاركة نخبة من خيول الإمارات يتصدرها «معتز»، و«مقبول»، و«ولاء» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و«لاس دو فاوست» للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، وتسعى «خيول الإمارات» لتأكيد جدارتها، ومواصلة انتصاراتها التي حققتها.
وتشارك في هذه السباقات كوكبة من أبرز الخيول العربية الأصيلة، سواء كانت في أوروبا أو دول الخليج العربي، وتعد هذه السباقات بروفة للخيول الناشئة، التي تسعى من خلال تلك السباقات لرسم طريقها نحو عالم النجومية في السباقات الكبرى. 
ويجتذب سباق تحدي قطر للأمهار للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وجائزته المالية 100 ألف يورو، 9 أمهار من الخيول العربية الأصيلة، يتصدرها «معتز» ابن «منجز»، والفرس «رخا»، الفائز في سباقين، ويقوده جوليوم جودجاي، و«مقبول» ابن «أف البحر» والفرس «غالبة»، الفائز مرة، وحل ثانياً وثالثاً، ويقوده أليكس بوشين، وهما لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو.
وتسعى المهرة «ولاء» ابنة «غزوان»، والفرس «مبروكة»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين لتحقيق الفوز، بعد حلولها ثانية في سباق الفئة الثانية وثالثة في سباق الفئة الثالثة، حين تخوض تحدي سباق قطر للمهرات للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والذي تبلغ جائزته المالية 100 ألف يورو.
وتنافس من خيول الإمارات أيضاً المهرة «لاس دو فاوست» للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف إم كاسبرزيك، وقيادة سانزهار ابييف، وهي فائزة ثلاث مرات، وحلت رابعة في بولندا.

الإمارات
خيول الإمارات
فرنسا
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