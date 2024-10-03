11 ألف لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم النسخة الثالثة من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، بمشاركة أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة، يشكلون 500 فريق من 100 أكاديمية حكومية وخاصة، وتستضيف منافساتها في 9 مناطق مختلفة في دبي، وتقام، وتنطلق المنافسات يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري، أمين عام اتحاد الكرة، ومنير الإمام، مدير عام شركة دلتا، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، يان فان وينكل، المدير الفني لاتحاد الكرة، وبابلو أسفيدو، رئيس شركة أثلتيك لاكتشاف المواهب الرياضية ومسؤولي ومدربي المراحل السنية بالأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال سعيد حارب: «سعداء بالنجاح المتواصل لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، وسعادتنا أكبر بالنمو الذي تشهده هذه البطولة، والذي يظهر بشكل واضح في أعداد المشاركين بالنسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وتمثل هذه البطولة رحلة لاكتشاف وتنمية وتطوير المواهب وبنائها البناء الصحيح، ويسعدنا أن نقوم بهذه الرحلة مع شركائنا في اتحاد الكرة، وكذلك مع شركة دلتا التي نثمن جهودهم المبذولة لتطوير هذا الحدث، بما يتناسب مع أهدافنا في استقطاب وتطوير الموهوبين، وبناء أجيال من اللاعبين الموهوبين الذين يدعمون الأندية والمنتخبات في المستقبل.

كما تترجم البطولة اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي، وسياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات.

وأضاف حارب: منذ إطلاق مجلس دبي الرياضي للبطولة عام 2017، وهي تواصل النمو والتطور واستقطاب المزيد من الفرق التي تمثل الأكاديميات العالمية جنباً إلى جنب مع فرقنا المحلية من الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، ووصل عدد المشاركين في البطولة هذا العام إلى أكثر من 11 ألف لاعب ولاعبة، بزيادة 120% عن العام الماضي، كما زاد عدد الفرق ليكون 500 فريق، ووصل عدد الأكاديميات المشاركة إلى 100 أكاديمية، وفي مقدمتهم فرق من أكاديميات برشلونة، وإنتر ميلان، وأياكس أمستردام، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، سيخوضون 6000 مباراة، ولا شك أن خوض هذا العدد من المباريات سيساهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية.

وقال محمد بن هزام: أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تساهم في تطوير قطاع كرة القدم، شهدت هذه البطولة تطوراً كبيراً منذ انطلاقها، حيث بدأت بأعداد قليلة من المشاركين، واليوم وصل عددهم إلى أكثر من 11 ألف لاعب، بالإضافة إلى مشاركة الفتيات أيضاً بأعداد كبيرة، كما تضاعفت أعداد الفرق، والفترة التي تقام فيها البطولة، وهذا نجاح نفتخر به، فهذه البطولة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الكرة لاكتشاف المواهب، كما أن مثل هذه البطولات تعد أساساً لتكوين لاعب نجم يساهم في تحقيق البطولات للأندية والمنتخبات، وتعد البطولة كنزاً يستفيد منه الجميع، وفي مقدمتهم المدربون والحكام، والكشافون والأكاديميات والأندية، كما تعد هذه البطولة نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجوانب الفنية أو التنظيمية.