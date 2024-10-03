إنجلترا تكتسح «أبطال أوروبا» بـ «الحلة الجديدة»



سلطان آل علي (الاتحاد)



استهلت الأندية الإنجليزية مشاركتها في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والذي يحمل حلّة جديدة ونظام مغاير عن المعتاد، بانطلاقة قوية أظهرت فيها هيمنتها على المنافسات الأوروبية.

سجلت الفرق الإنجليزية 6 انتصارات وتعادلين من أصل 8 مباريات في أول جولتين، من دون أي خسارة، وهو ما يعكس قوتها وتماسكها، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

تمكنت الأندية الإنجليزية من تقديم مستويات عالية من الأداء منذ البداية.

افتتح أستون فيلا، الذي عاد للمنافسة القارية بعد سنوات من الغياب، مشواره بفوز كبير خارج الديار على يونج بويز السويسري 3-0، ثم تابع تألقه بفوز ثمين على بايرن ميونيخ 1-0، ليؤكد جاهزيته للذهاب بعيداً في البطولة.

أما ليفربول، الذي يتمتع بتاريخ عريق في دوري الأبطال، فحقق فوزاً رائعاً على ميلان 3-1 في سان سيرو، ثم استمر في تقديم عروضه المتميزة بفوزه على بولونيا 2-0، وتألق ليفربول في المباريات الهجومية يعزز من مكانته مرشحاً قوياً للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

واجه مانشستر سيتي، بطل النسخة الماضية، إنتر ميلان في إعادة لنهائي الموسم السابق، حيث انتهت المباراة بالتعادل 0-0، ولكن السيتي لم يتأخر في العودة إلى مسار الانتصارات، بعد فوزه الكبير على سلوفان براتيسلافا 4-0، ليؤكد رغبته في الحفاظ على لقبه.

من جانبه، تعادل أرسنال مع اتالانتا بنتيجة سلبية في إيطاليا، ولكنه قدم أداءً قوياً بفوزه على باريس سان جيرمان 2-0 في لندن، ليعطي مؤشراً أن الفريق بات قادراً على التنافس مع أقوى الفرق الأوروبية، وأنه أصبح أقوى دفاعياً ولا يسهل اختراقه.

ولعل أبرز ما يميز الفرق الإنجليزية هذا الموسم هو توازنها بين الهجوم والدفاع، وفي 8 مباريات، سجلت الأندية 17 هدفاً، ولم تستقبل سوى هدف وحيد، هذا التفوق الدفاعي يعكس جودة التنظيم التكتيكي الذي تتمتع به الفرق، في حين أظهر الهجوم فعالية كبيرة بفضل نجوم الفرق الذين أسهموا بشكل مباشر في هذه النتائج، كل هذه المقومات تعطي دفعة كبيرة للأندية الإنجليزية، ما يعطي مؤشراً بأنها مرشح رئيس لحصد اللقب.