الانتصار العربي الأول لسلة الوحدة بعد 20 عاماً



علي معالي (أبوظبي)



حقق الوحدة أول انتصار عربي، بالفوز على شعب حضرموت اليمني 99- 92، في بطولة الأندية العربية رقم 36، والمقامة حالياً في ضيافة الاتحاد السكندري المصري، وهو أول انتصار لـ «العنابي» منذ 20 عاماً، وتعود آخر مشاركة إلى عام 2004.

جاءت المباراة قوية في ظل وجود أجانب وعرب في الفريق اليمني، وتقاسم الفريقان الفوز في أرباع المباراة الأربعة، حيث تفوق «العنابي» في الربعين الأول والثالث 27- 20,31- 20، في حين تفوق شعب حضرموت في الربعين الثاني والرابع 28- 21,24- 20، وتألق في الوحدة المحترف الأميركي مايرون تريمين الذي سجل 42 نقطة، وهي أعلى نسبة تهديف في اللقاء، وأحرز خليفة خليل 14 نقطة.

ونجح السوري نضال بكري، مدرب الوحدة في قيادة فريقه الذي يضم مجموعة من اللاعبين الشبان، مدعمين ببعض العناصر الجديدة من الأجانب في تقديم ظهور «عنابي» جيد بعد غياب طويل، ويلعب الوحدة ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم معه الغرافة القطري، والسيب العُماني، وشعب حضرموت اليمني، وسبورتنج المصري، وتستمر منافسات البطولة حتى 12 من الشهر الجاري، وتقام مبارياتها على صالتي برج العرب والاتحاد السكندري.

ويرى عبيد مفتاح، رئيس شركة الألعاب الرياضية، رئيس بعثة الوحدة، أن الظهور الأول بعد 20 عاماً يُعتبر مميزاً للغاية وقال:«فريقنا نجح في أول ظهور بعد غياب سنوات طويلة، والمشاركة مهمة حتى نتعود على البطولات الخارجية ومنها العربية، وهي فرصة أيضاً للاستفادة، حيث يوجد لدينا عناصر شابة، مدعمة ببعض اللاعبين الأجانب».

وأضاف:«لعبنا مباراة قوية ضد فريق يمني عنيد بين صفوفه عناصر تملك خبرات محلية وخارجية جيدة للغاية، وسير الأحداث في أرباع المباراة يؤكد قوة المواجهة بالنسبة لنا، ونجحنا في النهاية في الفوز بفضل الإصرار لدى اللاعبين وخطط المدرب الجيدة على مدار المباراة».