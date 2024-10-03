«أبوظبي للسيدات» يتفوق على بطل الصين في «الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة فوزاً مثيراً على فريق نادي ووهان جيانجدا الصيني صاحب الأرض والجمهور، مستضيف فرق المجموعة الآسيوية الأولى، في المباراة الافتتاحية بهدفين لهدف، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم بطل الصين، إلا أن الشوط الثاني جاء لمصلحة ممثل كرة القدم الإماراتية، وتألقت لاعبة الفريق الشابة البديلة نعيمة جمعة، لتسجل هدفي الفريق في الدقيقتين 90 و93 من عمر المباراة التي تقدم فيها فريق ووهان بهدفه في الدقيقة 26 بقدم اللاعبة المحترفة الأفريقية موبوو كابنجا.

واستطاع فريق نادي أبوظبي الرياضي أن يقلب الطاولة، ويحقق الفوز المثير في أولى مبارياته بتصفيات المرحلة الثانية، ليضع أول 3 نقاط في رصيده قبل ملاقاة بطل كوريا الجنوبية فريق انتشيون ريد أنجلوس يوم الأحد المقبل، مثل فريق نادي أبوظبي جين بوينو في حراسه المرمي، روان الحمادي (ك) لارا، سيلينا نياما، فاطمة الحوسني، نوف العدوان، يوجينيا كركر، غنيمة راشد، ليديا كامبراه، صالحة راشد، ورشيدة إبراهيم، والبديلة نعيمة إبراهيم هدافة الفريق في غياب هدافة الفريق النيبالية ريكا بوديل، ادار المباراة الافتتاحية الطاقم الأسترالي النسائي المكون من محكمة الساحة ريبيكا دوركاو، بمساعدة مواطنتها مادلين ألوم، وايما روز، والمحكمة الرابعة اللبنانية دموع البقار.