إيبرل: البايرن يحتاج إلى التعلم

برلين (د ب أ)



أكد ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني للشؤون الرياضية، أن الفريق الأول لكرة القدم يجب عليه أن «يتعلم» من خسارته أمام أستون فيلا، في دوري أبطال أوروبا، حيث كانت هذه الخسارة هي أول خسارة للفريق في الدور الأول بالبطولة منذ عام 2017.

وقال إيبرل عقب المباراة: «يجب أن نتعلم من هذه الخسارة أنه لا يمكننا أن نفوز بهذا المستوى إذا بذلنا أقل من مئة بالمئة من مستوانا، لم نتمكن من الاستفادة من الفرص القليلة التي أتيحت لنا، كنا نعرف أن المخاطر ستكون مرتفعة هنا»، ولم يخسر البايرن في 41 مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تم تجديدها هذا الموسم لتصبح مرحلة الدوري.

وكانت آخر خسارة تعرض لها البايرن في دور المجموعات أمام باريس سان جيرمان عندما خسر بثلاثية في سبتمبر 2017، حيث كان إيمري تشان، مدرب أستون فيلا الحالي، مدرباً لفريق سان جيرمان.

وكانت الخسارة التي تلقاها بايرن بهدف، هي تكرار لنتيجة آخر مباراة جمعت بين الفريقين في 1982، عندما تغلب أستون فيلا على بايرن في نهائي كأس أوروبا للأندية.

قال هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ: «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لفترة طويلة من المباراة لعبنا بطريقتنا، إنها إحدى الليالي التي تفشل فيها في تسجيل الأهداف، كما قدم حارس مرمى أستون فيلا مباراة قوية».

وكانت هذه هي أول خسارة لبايرن هذا الموسم، وهي ثاني مباراة على التوالي هذا الموسم يفشل فيها الفريق في تحقيق الفوز.

وسيخوض بايرن ميونيخ، يوم الأحد المقبل، مباراة على قمة جدول الترتيب، حينما يحل ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت على ملعب دوتش بانك بارك، حيث خسر بايرن 1 - 5 في العام الماضي.

ولكن يرغب الفريق في التطلع للأمام وأن يظل على الطريق الصحيح، حيث يسعى بايرن للتعافي من الموسم الماضي، الذي فشل فيه الفريق في التتويج بأي لقب لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وقال يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن: «لم نخسر دوري الأبطال اليوم. ومع ذلك، كلنا سعداء بالطريقة التي نلعب بها كرة القدم مرة أخرى»، وخلال خطاب في فندق إقامة الفريق، قال دريسين للمدرب فينسنت كومباني: «متأكدون من أن أسلوب اللعب الذي تعتمد عليه، ونهجك، وطريقة تفاعلك مع اللاعبين، منحنا الكثير من الفرح في المباريات الأخيرة، وفوق كل هذا، سيمنحنا الفرح مرة أخرى».