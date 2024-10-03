بريمر «صليبي».. هل يلعب راموس ليوفنتوس؟



روما (رويترز)



قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن لاعب قلب الدفاع جليسون بريمر سيخضع لعملية جراحية، إثر إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، خلال المباراة أمام رازن بال شبورت لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن الإسباني سيرجيو راموس مرشح لتعويض بريمر في يوفنتوس.

واضطر الدولي البرازيلي البالغ 27 عاماً للخروج في الدقيقة السادسة من المباراة، التي انتهت بفوز يوفنتوس 3-2، وحل مكانه فيدريكو جاتي.

وتعرض يوفنتوس لضربة أخرى، إذ اضطر لاعب خط الوسط نيكولاس جونزاليس أيضاً للمغادرة بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وقال النادي في بيان «خضع جليسون بريمر ونيكو جونزاليس لاختبارات تشخيصية، كشفت عن إصابة الأول في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وتعرض الثاني لإصابة بدرجة منخفضة في العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى، وأن بريمر سيخضع لجراحة خلال أيام».

وشكل بريمر، المنضم ليوفنتوس عام 2022، عنصراً أساسياً بدفاع الفريق، وشارك في كامل مبارياته الست بالدوري هذا الموسم حتى الآن، والتي لم تهتز فيها شباك الفريق بأي هدف.