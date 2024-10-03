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الرياضة

اتحاد الكرة يُوقع عقد رعاية

اتحاد الكرة يُوقع عقد رعاية
3 أكتوبر 2024 17:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وقع اتحاد كرة القدم عقد رعاية مع شركة «سلوشنز بلس»، إحدى شركات مبادلة للاستثمار والمتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي، والحلول الرقمية وإدارة المباني المتكاملة، وتأتي الشراكة ضمن مساعي اتحاد الكرة لتعزيز المعايير الاحترافية والتميز التنظيمي، بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية العمل بشكل فعّال في جميع الأقسام والإدارات.
جرى توقيع عقد الرعاية في مقر الشركة بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة وناصر علي النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز بلس.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري: «في اتحاد الكرة نسعى للتميز دائماً، ونواكب التطورات، وطموحاتنا تتجدد تماشياً مع المستجدات في عالم كرة القدم، وفي جميع جوانب العمل. إن عقد الرعاية مع «سلوشنز بلس» يُمثل خطوة مهمة في مسارنا نحو تحقيق أفضل درجات التقدم والتميز، فهذه الرعاية تسهم في تحقيق رؤيتنا الخاصة بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتنظيمي.
وأكد ناصر علي النبهاني، العضو المنتدب لشركة سلوشنز بلس، قائلاً: «فخورون بهذا التعاون مع اتحاد كرة القدم، والذي يعكس التزامنا المستمر بدعم القطاعات المختلفة في الدولة، بما فيها قطاع الرياضة، من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة وخدمات التعهيد الخارجي، سنعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي داخل الاتحاد، إطلاق بوابة «ويڤ» يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر الإدارية وتسهيل العمليات اليومية، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل تفاعلية وأكثر مرونة».

الإمارات
اتحاد الكرة
محمد بن هزام الظاهري
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