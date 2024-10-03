الفجيرة تدشن فعاليات بطولة العالم لبناء الأجسام

الفجيرة (الاتحاد)



تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الثالثة من بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد لبناء الأجسام» «الفجيرة 2024»، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتستمر المنافسات حتى السبت المقبل.

واكتملت اليوم الخميس عملية التسجيل ووزن اللاعبين، والتي ظهرت بشكل احترافي لافت، ولاقت ارتياحاً من مسؤولي الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لما تضمنته من تنظيم متميز، والتي شهدت تسجيل 11 لاعباً من أفراد المنتخب الوطني الإماراتي، إضافة إلى عدد كبير من الأبطال المتميزين في الهواة والمحترفين.

وتشمل النسخة الحالية مشاركة كبيرة لعدد اللاعبين وجوائز قيمة، إذ تبلغ جائزة بطل الأبطال 25 ألف دولار، وجوائز قيمة لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.

وتشمل البطولة منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك لفئة الهواة، على أن يترشح اللاعبون الأوائل للمشاركة في منافسات المحترفين. وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، الوصول للجاهزية العليا لانطلاق البطولة.

كما أثنى ابن ماجد على الجهود التي تبذلها اللجان الفرعية لمواكبة متطلبات النجاح في أكبر بطولة بناء أجسام تستضيفها الإمارات ودول الشرق الأوسط؛ مما يمهد لتقديم نسخة مثالية في إضافة متميزة لبطولات بناء الأجسام التي تنظم في الدولة لما لها من مكانة عالمية، وتحظى بحضور أفضل اللاعبين من مختلف دول العالم، وتتمتع بحضور رسمي وجماهيري ومتابعة لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم.

بدوره، أكد فيصل الغيص الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وصول الحكام الدوليين وجاهزيتهم لإدارة المنافسات، مثمناً دعم اللجنة المنظمة بتوفير أفضل السبل التنظيمية في الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية كافة من خلال توفير جميع مستلزمات النجاح.