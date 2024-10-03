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الرياضة

ألمانيا تنظم احتفالية «وداع الرباعي»

ألمانيا تنظم احتفالية «وداع الرباعي»
3 أكتوبر 2024 17:40

 
برلين (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، تنظيم مراسم وداع كبيرة للرباعي، مانويل نوير، وتوماس مولر، وتوني كروس، وإلكاي جوندوجان في ميونيخ، قبل مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي في دوري أمم أوروبا يوم 14 أكتوبر الجاري.
واعتزل الرباعي اللعب الدولي بعد يورو 2024 في ألمانيا، لكن في الوقت الذي أنهى فيه كروس مسيرته الكروية، مازال نوير ومولر وجوندوجان يواصلون مسيرتهم الاحترافية على مستوى الأندية.
وقال يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا «الباقة الكاملة لمباراة يوم الاثنين ستكون بكل تأكيد مثيرة للغاية، ومؤثرة أيضاً».
وأضاف «بجانب مراسم وداع لاعبين رائعين» سيكون هناك احتفال بمدربين امتدت مسيرتهم التدريبية لفترة طويلة، وستقام مراسم الوداع خلال فترة الإحماء للمباراة، مع تنظيم احتفالية خاصة عقب المباراة».
وأوضح ناجلسمان «سيكون الأمر مؤثراً، حينما نجتمع كمجموعة واحدة ونكرم إنجازات اللاعبين، وكذلك المنتسبين».

ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية
مانويل نوير
توماس مولر
توني كروس
إلكاي جوندوجان
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