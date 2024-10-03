باومان «بديل» تير شتيجن في ألمانيا



برلين (أ ف ب)



اختار مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان، لتعويض غياب مارك-أندريه تير شتيجن المصاب في المباراتين ضد البوسنة وهولندا في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأصيب تير شتيجن في ركبته خلال حمايته عرين فريقه برشلونة متصدر الدوري الإسباني في الفوز الكبير على فياريال 5-1 في 22 الشهر الماضي.

ومع اعتزال حارس المرمى الأسطوري مانويل نوير في أغسطس، من المقرر أن يلعب باومان أول مباراة له بألوان ألمانيا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن باومان قد يتقاسم مهام الوقوف بين الخشبات الثلاث مع ألكسندر نوبل حارس شتوتجارت في المباراتين، لكن المدرب رفض الفكرة.

وقال ناجلسمان في إشارة إلى المباراتين المقبلتين لألمانيا «إنه (باومان) الرقم واحد لدينا وسيظل الأمر كذلك».

تم استدعاء باومان (34 عاماً) لأول مرة إلى تشكيلة ألمانيا في عام 2020، لكنه لم يشارك بعد على المستوى الدولي.

وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن نوير قد يعود بشكل طارئ، لكن الفائز بمونديال البرازيل 2014 قال إن قراره نهائي، مضيفاً أن على ألمانيا «عدم الشعور بالقلق» مع توافر عدد من حراس المرمى من الطراز الرفيع.

ويعود مهاجم بايرن ميونيخ سيرج جنابري ومدافع ريال مدريد الإسباني أنتونيو روديجر إلى التشكيلة ضد البوسنة والهرسك خارج الديار في 11 أكتوبر، وبعدها بثلاثة أيام في ميونيخ أمام ضيفتها هولندا وصيفة المجموعة الثالثة التي تتصدرها ألمانيا بفارق الأهداف (4 نقاط لكل منهما) ضمن المستوى الأول للمسابقة القارية.

وجاءت عودة روديجر بعد إراحته عقب نهاية كأس أوروبا التي استضافتها ألمانيا وخرجت من الدور ربع النهائي، وكذلك جنابري الذي تعافى من إصابة أبعدته عن البطولة القارية، إضافة إلى عودة حارس مرمى سالزبورج النمساوي يانيس بلاسفيخ خياراً ثالثاً لحراسة المرمى.

كما فعل منذ أوائل عام 2023، واصل ناجلسمان اختيار اللاعبين الأفضل من ناحية المستوى، غالباً من أندية أقل شهرة، وليس على أساس السمعة، فغاب ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن مرة أخرى، وكذلك كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند الذي سجل 10 أهداف، ومرر أربع كرات حاسمة في مبارياته السبع الماضية، وزميلاه في الفريق قائد المنتخب سابقا إيمري دجان والمهاجم ماكسيميليان باير.

وأدرج ناجسمان في قائمة «دي مانشافت» للمرة الأولى اسم تيم كليندينست (29 عاماً) مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الذي انضم إلى تشكيلة من 23 لاعباً بدلاً من مهاجم وستهام الإنجليزي نيكلاس فولكروج المصاب.

وسجل كليندينست 25 هدفاً في 32 مباراة في الدرجة الثانية، بما في ذلك الهدف الحاسم في الوقت بدل الضائع الذي أرسل هايدنهايم إلى الدرجة الأولى، ثم أضاف 12 هدفاً مع أندية النخبة في الموسم الماضي، مما أكسبه الانتقال إلى مونشنجلادباخ.

قال كليندينست الذي تأخرت موهبته ولكنه يتمتع بشخصية من المدرسة القديمة نادراً ما نراها في كرة القدم الحديثة «قد لا أكون لاعب كرة قدم الأكثر دقة، لكنني أعيش قليلاً من تلك العقلية المختلطة».