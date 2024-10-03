مبابي يغيب عن فرنسا في «الدوري الأوروبي»

باريس (أ ف ب)



غاب اسم قائد فرنسا مهاجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، العائد للتو من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، عن تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 أكتوبر الحالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وأوضح مدرب فرنسا الذي لم يدرج أيضاً لاعب وسط مرسيليا أدريان رابيو في هذه القائمة الأولى منذ إعلان اعتزال أنطوان جريزمان دولياً، أنه تم استبدال مبابي بمهاجم تشيلسي الإنجليزي كريستوفر نكونكو حتى لا «يجازف» باستدعاء مهاجم النادي الملكي الذي لعب اقل من 30 دقيقة مساء الأربعاء ضد ليل في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووجه ديشامب الدعوة مهاجمي باريس سان جيرمان برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني، إلى جانب مهاجمي بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه وإنتر ميلان الإيطالي ماركوس تورام.

وعاد زميل مبابي في النادي الملكي لاعب الوسط إدواردو كامافينجا بعد تعفيه من إصابة تعرض لها في معسكر «الديوك» في فترة التوقف الدولية الشهر الماضي، فيما غاب لاعب وسط اتحاد جدة السعودي نجولو كانتي بسبب «معاناته من مشكلة في عضلة العضلة المقربة» حسب ديشامب.

واعتمد ديشامب على لاعبين شباب في خط الوسط على غرار يوسف فوفانا، ماتيو جندوزي (25 عاماً)، مانو كونيه (23 عاماً)، أوريليان تشواميني (24 عاماً) ووارين زائير-إيمري (18 عاماً).