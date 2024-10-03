إنجلترا تُعيد سولانكي بعد 7 سنوات!



لندن (أ ف ب)



عاد المهاجم الجديد لنادي توتنهام دومينيك سولانكي إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وتحديداً منذ عام 2017، بعدما وجهت له الدعوة الخميس لمعسكر «الأسود الثلاثة» لمباراتيه ضد اليونان وفنلندا في 10 و13 أكتوبر الحالي في الجولتين الثالثة والرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت مباراة سولانكي الدولية الوحيدة ضد البرازيل في عام 2017، لكنه أثار الإعجاب منذ انضمامه إلى توتنهام من بورنموث في أغسطس مقابل نحو 75 مليون يورو، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإنجليزية.

وسجل المهاجم البالغ 27 عاماً ثلاثة أهداف في ست مباريات حتى الآن مع «السبيرز»، ويتنافس مع القائد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كين ومهاجم أستون فيلا أولي واتكينز في المباراتين أمام اليونان على ملعب ويمبلي، ثم فنلندا في هلسنكي.

وأعاد المدرب المؤقت لي كارسلي، كما كان متوقعاً، الثلاثي جود بيلينجهام وكول بالمر وفيل فودين إلى التشكيلة، بعدما اضطروا إلى الانسحاب من تجمع سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وقال كارسلي عن سولانكي «أدرك تماماً أن دوم دومينيك لاعب عملت معه في الماضي، كان قريباً من التواجد في التشكيلة الأخيرة، لكنه أصيب قبل اختيارها مباشرة».

وأضاف «لقد قدم أداءً جيداً في بورنموث، ويواصل هذا الأمر في توتنهام، لديه الكثير من الصفات الجيدة حقاً، والتي أحبها».

وعن بالمر العائد بعد تسجيله خمسة أهداف في آخر مباراتين له مع تشيلسي، قال كارسلي «أعرف كول منذ سنوات عدة ورأيت كيف تقدم، كل تحدٍ يوضع أمامه يتعامل معه بخطوات واسعة، ولا يبالغ في التفاؤل، من الرائع أن أراه يؤدي بشكل جيد».

وأوضح المدرب المؤقت أن البحث عن التوازن بين الغزارة الهجومية مع وجود بالمر وفودين وبيلينجهام، يعتبر تحدياً.

وقال «نحن دائماً نبحث عن إيجاد التوازن الصحيح، من يكمل من من حيث الطريقة التي نلعب بها، أحاول ألا أركز كثيراً على المراكز، بل الأمر يتعلق أكثر بالمؤهلات والطريقة التي يمكننا بها مهاجمة الخصوم، كل هؤلاء الثلاثة لاعبون ممتازون».

ويغيب لاعبا مانشستر يونايتد هاري ماجواير وماركوس راشفورد، إلى جانب جناح كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، فيما تجاهل كارسلي صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون.