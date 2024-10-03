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الرياضة

كروس: اللاعبون يصابون بالصدمة من «مونديال الأندية»!

كروس: اللاعبون يصابون بالصدمة من «مونديال الأندية»!
3 أكتوبر 2024 19:18

 
شتوتجارت (د ب أ)

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انتقد توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم المعتزل، النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بسبب الضغوط التي يفرضها على لاعبي الأندية الكبرى.
وقال كروس في حلقة جديدة على المدونة الصوتية الخاصة به «إينفاخ مال لوبين» بودكاست، بالاشتراك مع شقيقه فيليكس، إن اللاعبين سيتحطمون في مرحلة ما.
وأضاف كروس أن مونديال الأندية، المقرر إقامته في الولايات المتحدة العام المقبل، وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سيكون مستواهما رديئاً للغاية، ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.
وأوضح كروس أن الفوز باللقب سيكون بالتأكيد «أصعب في المستقبل، لكنه لن يكون أكثر قيمة من ذي قبل»، مضيفاً أنه لن يحرص على مشاهدة البطولة.
وأكد كروس «نظراً للعديد من المسابقات التي تلعب، في مرحلة ما، يشعر اللاعبون والمشجعون بالملل، الموسم الحالي، الذي يتضمن بالفعل عدداً أكبر من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب النظام الجديد، هو بالفعل جنون».
وكشف كروس الذي أنهى مسيرته الاحترافية، بعد بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» هذا الصيف، «في مرحلة ما، يتعين عليك أن تستيقظ وتفكر قليلاً في اللاعبين وأقل قليلاً في الأموال».
وتعرضت بطولة كأس العالم للأندية الجديدة لانتقادات واسعة النطاق.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي صفقات تم إبرامها بشأن حقوق البث التليفزيوني للمسابقة في أي جزء من العالم.
كان رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، كان قد أشار إلى أن اللاعبين قد يقومون بالإضراب رداً على ازدحام جدول المباريات، وقال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إن رفض خوض المباريات قد يكون فكرة وأشار إلى أن اللاعبين سيكونون على حق في اتخاذهم لأي إجراء ضد عدد المباريات التي يتم إجبارهم على خوضها.

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