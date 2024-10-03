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الرياضة

دورتموند يمدد عقد رايرسون

دورتموند يمدد عقد رايرسون
3 أكتوبر 2024 20:22

 
دورتموند (د ب أ)

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، تجديد عقد الظهير الأيمن النرويجي يوليان رايرسون حتى عام 2028.
وانضم رايرسون «26 عاماً» إلى دورتموند في يناير 2023، قادماً من يونيون برلين، وشارك في 62 مباراة مع الفريق، وسجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه. وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند «أصبح يوليان عنصراً مهماً للغاية في فريقنا فور انضمامه إلينا». وأضاف كيل «ربما لم يتوقع الجميع هذا التطور بعد انتقاله. لكننا كنا نعرف منذ البداية أن يوليان، بديناميكيته وكفاءته وشغفه للنجاح، سيكون مناسباً تماماً لبوروسيا دورتموند».
من جانبه، صرح رايرسون: «أشعر بالراحة هنا وأستمتع بكل مباراة مع الفريق، خاصة عندما نلعب على أرضنا، لهذا السبب أنا في بوروسيا دورتموند، وأريد أن يكون لدي هذا الشعور لأطول فترة ممكنة».

ألمانيا
الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
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