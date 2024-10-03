يد الأهلي تقهر برشلونة وتحصد «برونزية المونديال»



القاهرة (د ب أ)



حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المصري فوزاً تاريخياً على برشلونة الإسباني 32 - 29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وقدم خلالها الأهلي عرضاً قوياً، وتفوق من البداية بفضل الدفاع المحكم والاستحواذ الإيجابي وتألق محمد إبراهيم في حراسة المرمى، وتصديه للعديد من الكرات مع أداء قوي، من جانب إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل ومحمد لاشين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق 18 -15.

واستمر الأداء المتميز للاعبي الفريق في الشوط الثاني، مع تألق كبير لأحمد عادل وياسر سيف وعمر سامي، مع قيادة فنية مميزة من جانب ستيفان مادسن، ليواصل الفريق هيمنته وينهي المباراة بالفوز 32 - 29 ليحصد المركز الثالث وبرونزية المونديال.