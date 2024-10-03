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الرياضة

صلاح: ليفربول لا يضغط على نفسه

صلاح: ليفربول لا يضغط على نفسه
3 أكتوبر 2024 20:27

 
لندن (د ب أ)

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أكد الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أن لاعبي الفريق لا يضغطون على أنفسهم، رغم تحقيقه رقماً قياسياً تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن صلاح قدم تمريرة حاسمة، ثم سجل هدفاً في فوز فريقه على بولونيا الإيطالي 2- صفر، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ليحقق الفريق فوزه الثامن في تاسع مبارياته بكل البطولات هذا الموسم.
وبات سلوت أول مدرب في تاريخ النادي يبدأ مسيرته مع الفريق بهذا النجاح، حيث إنه لم يخفف من المخاوف التي كانت تحيط بالفريق، بعد رحيل مدربه الألماني السابق يورجن كلوب فحسب، بل إنه أدى إلى زيادة سقف التوقعات بشأن موسم الفريق، لكن ذلك لا يمثل قلقاً بالنسبة للفريق، فيما قال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»: «من المبكر الحديث عن ذلك، لأنه يضع علينا مزيداً من الضغط، يجب علينا فقط أن نتعامل مع كل مباراة على حدة وأن نرى ما سيحدث».
ومع ذلك حذر الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، لاعبيه بأن عليهم بذل المزيد من الجهد لجعل الأمور أسهل بالنسبة لهم.
وبعد تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 11 عن طريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي سجل هدفه الأول في دوري الأبطال، عانى ليفربول من أجل البناء على تلك الميزة وتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر مرتين ليحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.
وحدث سيناريو مماثل في مباراة الفريق بالدوري أمام وولفرهامبتون، حيث تقدم الفريق أولاً ثم سمح لمنافسه بالعودة للمباراة، وحتى بعد تقدم الفريق 2 -1 لم يقدم الفريق أداءً جيداً في آخر 15 دقيقة.
وقال اللاعب الدولي الهولندي: «أعتقد أننا لم نكن الأفضل في الشوط الأول، لقد أضعنا العديد من الفرص وكنا نضغط ببطء».
وأضاف: «أظن أن علينا التحسن أكثر في الثلث الأخير، لقد وصلنا إلى حدود منطقة الجزاء أكثر من مرة لكننا اتخذنا قرارات خاطئة في اللمسة الأخيرة».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
محمد صلاح
دوري أبطال أوروبا
أرني سلوت
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