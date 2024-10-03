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الرياضة

مانشيني يعلن تشكيلة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين

مانشيني يعلن تشكيلة السعودية لمباراتي اليابان والبحرين
3 أكتوبر 2024 20:43

 
الرياض (أ ف ب)

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أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم قائمة «الأخضر» استعداداً لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويستضيف «الأخضر» في العاشر من أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين.
وستقام المواجهتان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وضمت قائمة مانشيني 28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان وصالح الشهري.
وسيقيم المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في جدة بدءاً من الأحد المقبل.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بأربع نقاط، بفارق نقطتين عن اليابان المتصدرة، ونقطة عن البحرين الثالثة، كما نقطتين عن إندونيسيا الرابعة وثلاث عن أستراليا فيما تتذيل الصين الترتيب من دون نقاط.

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