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الرياضة

«الفيفا» يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل «مونديال الأندية»

«الفيفا» يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل «مونديال الأندية»
3 أكتوبر 2024 21:16

 
باريس (أ ف ب)

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اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، منظّم كأس العالم للأندية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة، على الاتحادات الأعضاء فتح فترة انتقالات ثالثة لمدة 10 أيام قبل انطلاق البطولة، وفقاً لما أعلنه.
وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي «ستتاح للاتحادات الأعضاء في (الفيفا) للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إمكانية فتح فترة تسجيل استثنائية من 1 إلى 10 يونيو 2025 قبل انطلاق البطولة».
وأضاف «يبقى القرار بشأن فتح فترة إضافية أو عدمه من اختصاص كل اتحاد عضو في (الفيفا)».
تهدف هذه الفترة الثالثة من الانتقالات، بالإضافة إلى فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، إلى تمكين الأندية المشاركة في المونديال من تعزيز صفوفها قبل بدء البطولة.
كما تهدف إلى تنسيق الجداول الزمنية لجميع الاتحادات التي تشارك أنديتها في المونديال «من منطلق العدالة»، بحسب (الفيفا).
وأوضح مجلس اتحاد اللعبة بعض النقاط المتعلقة باللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم المشاركة في المونديال.
سيمنح (الفيفا) الفرصة للاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه في 30 يونيو، لإكمال البطولة مع ناديه أو مغادرته مبكراً للمشاركة في المنافسة مع ناديه الجديد.
وحاول (الفيفا) معالجة أي تعارض محتمل بين مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والمباريات الدولية، إذ أن بطولة الكأس الذهبية، التي تجمع منتخبات أميركا الشمالية، ستقام بالتزامن مع كأس العالم للأندية.
وفي حال كان هناك لاعب ناديه يشارك في كأس العالم للأندية ومنتخب بلاده يشارك في الكأس الذهبية، سيكون له حرية اختيار البطولة التي يرغب في المشاركة فيها دون أن يكون ملزماً بالاستجابة لاستدعاء منتخب بلاده.
وقد أثارت النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي يدعمها رئيس (الفيفا) السويسري جاني إنفانتينو، انتقادات واسعة في الأشهر الأخيرة، حيث يخشى الكثيرون من تأثير تمديد جدول المباريات المزدحم على اللاعبين.
وكشف الاتحاد عن الملاعب الـ12 التي ستستضيف المباريات في 11 مدينة في الولايات المتحدة.
وسيتم إجراء قرعة المجموعات الثماني، التي تضم كل منها أربعة فرق، في ديسمبر.

كأس العالم للأندية
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