العروبة يدعم صفوفه بـ 5 لاعبين

فيصل النقبي (العروبة)

دعم العروبة صفوفه بخمسة لاعبين بنظام الإعارة، حيث تم التوقيع مع الحارس جمال عبدالله، قادماً من كلباء، والحارس راشد عبدالله من خورفكان، كما ضم الفريق سلطان فايز ومحمد إسماعيل الجنيبي من خورفكان، ويتم تجهيز اللاعبين بشكل جيد لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل العروبة المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعد أربع خسائر في الجولات الأربع الماضية، حيث خسر أمام النصر 5-1 وأمام الجزيرة 2-0 وأمام خورفكان 2-1 وأمام شباب الأهلي 4-1 واستقبلت شباكه 13 هدفاً، مقابل 3 أهداف فقط.

ويستعد الفريق للمواجهة القادمة الصعبة أمام المتصدر الشارقة في الجولة الخامسة من الدوري، وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للمدرب واللاعبين للخروج من هذا المركز وهذه الوضعية الصعبة.

وأكد المدرب البرتغالي برونو بيريرا أنه يتوقع من اللاعبين ظهوراً مختلفاً أمام فريق بحجم الشارقة، وهو الأمر الذي يتطلب أن يقدم اللاعبون أقصى مجهود لديهم لعبور هذا اللقاء، وتحقيق نتيجة إيجابية يحتاجها الفريق بعد الخسارة في الجولات الماضية.

وأوضح في الاجتماع الفني الذي سبق التدريب الأول استعداداً للشارقة، أن الفريق تعرض لعوامل سوء التوفيق في عدد من المباريات، ولديه الثقة الكاملة بلاعبيه من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية في اللقاء القادم.