«حياكم في أبوظبي».. كرة السلة تزهو في الريم بألوان «بوسطن سيلتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع فريق «بوسطن سيلتكس»، الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 18 مرة، عن ملعب كرة السلة في «ريم سنترال بارك»، جزيرة الريم، في حلته الجديدة المستوحاة من عناصر الثقافة الإماراتية وشعار الفريق وفق تصميم إبداعي يحتفي بالفنون وكرة السلة، تشجيعاً للمشاركة المجتمعية وممارسة الرياضة.

حضر افتتاح الملعب معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة، ونوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال الاستراتيجي في الدائرة، وريتش جوثام، رئيس فريق بوسطن سيلتكس، كريس سباركس، مدير أول لتنمية الشباب في الفريق، وجينيفر تود، نائب أول الرئيس لتطوير الشراكات الاستراتيجية في الفريق، وتيد دالتون، الرئيس التنفيذي للشراكات في الفريق.

وينبض الملعب برؤية إبداعية ابتكرتها الفنانة البلجيكية كاترين فاندرليندن عبر المزج بين عناصر من الثقافة الإماراتية الأصيلة وزهرة النفل، شعار «بوسطن سيلتكس»، في لوحات فنية من الأشكال المُثلثة والماسية المستوحاة من النسيج اليدوي الإماراتي «السدو»، احتفاءً بالحرف والفنون التقليدية الأصيلة ودمجها مع الرياضة، لتقديم مساحة عامة تحتضن المجتمع والزوار للتواصل والاستمتاع بممارسة الرياضة. ويُرسخ التصميم، الذي يستدعي إلى الأذهان جماليات السجاد اليدوي التقليدي، مشاعر الفخر والانتماء، مسلطاً الضوء على مكانة أبوظبي بوصفها عاصمة للرياضة وكرة السلة، فيما تُرحب بنجوم وجمهور «بوسطن سيلتكس» الذي يزور الإمارة للمرة الأولى.

وقالت كاترين فاندرليندن: «استوحيت التصميم من الثقافة الإماراتية العريقة، وخاصة نسيج السدو التقليدي، حيث عملت على دمج خطوطه مع اللون الأخضر المميز لفريق بوسطن سيلتكس، لابتكار مساحة تجمع بسلاسة التقاليد الأصيلة مع رموز الرياضة الحديثة، وتحويلها إلى منصة تستقطب أفراد المجتمع. وتوجد علاقة تبادلية بين الفن والرياضة، ويمكنهما الاستفادة من إمكاناتهما المشتركة. وأتمنى أن تحظى الجداريات في الملعب بالتقدير والإعجاب، وأن تصبح منارة تجمع عالمي كرة السلة والفن، وتستقطب الجميع للتواصل والشعور بالانتماء والفخر».

ويتزامن افتتاح الملعب مع مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ)، التي تشهد مواجهتين مرتقبتين قبل بداية الموسم بين فريقي «بوسطن سيلتكس» و«دنفر ناجتس» اليوم والأحد المقبل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

ويندرج تجديد الملعب ضمن رسالة «حياكم في أبوظبي» الرامية إلى توفير تجارب رياضية وترفيهية وثقافية تلبي تطلعات المجتمع والزوار على حد سواء، وتعزيز شغف الأجيال الجديدة بالرياضة وكرة السلة.

ويُصاحب المباريات جدول حافل بالفعاليات والأنشطة المستوحاة من أجواء دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بما في ذلك جلسات وورش التدريب وبرامج التطوير التي تركز على تعليم مهارات كرة السلة، والارتقاء بالصحة والعافية، ودعم الأجيال الجديدة من اللاعبين والمدربين والحكام.

وتستقطب هذه الفعاليات، التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ما يزيد على 7000 ناشئ وناشئة من الإمارات وأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا.



قمة الأساطير

يشهد «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي»، المُقرر غداً في الاتحاد أرينا، حفلاً حياً لمغني الراب الفائز بجائزة جرامي تو تشينز، إلى جانب «لقاء الأساطير» في مباراة كرة سلة غير مسبوقة يخوضها 6 من ألمع نجوم كرة القدم في العالم: البرازيلي روبيرتو كارلوس، والبرتغالي لويس فيجو، وأسطورة الحراسة الإسبانية إيكر كاسياس، والبرازيلي رونالدينيو، والهداف الفرنسي تيري هنري، والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه.

يذكر أن أبوظبي كرست ريادتها وجهة عالمية للرياضة والثقافة والسياحة، فيما تتماشى إعادة تصميم ملعب كرة السلة في جزيرة الريم مع المبادرات الرامية إلى تطوير مساحات مفتوحة للأنشطة المجتمعية وممارسة الرياضة في أنحاء الإمارة.



تجارب تفاعلية في منارة السعديات

تنطلق اليوم فعالية «منطقة مشجعي NBA» في منارة السعديات وتستمر حتى الأحد المقبل، لتمنح عشاق كرة السلة مجموعة فريدة من التجارب التفاعلية التي تحتفي برياضة كرة السلة والإرث الغني لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتقام الفعالية بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأميركي في أبوظبي 2024، المقدمة من شركة القابضة ADQ، والتي تتضمن مباراتين بين بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس اليوم والأحد المقبل في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي.

ونجحت الفعالية منذ انطلاقها بأن تصبح الوجهة المفضلة لعشاق كرة السلة، وتستقطب سنوياً أكثر من 10 آلاف مشجع.

وتشمل في دورتها لهذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة المشوقة بمشاركة عدد من ألمع نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري السيدات، والتي تتيح لمحبي اللعبة فرصة التواصل والتفاعل مع العديد من نجوم اللعبة الذين سطعت أسماؤهم في الملاعب على مدى عقود من الزمن، بمن فيهم موجسي بوجس وماركوس كامبي وديريك فيشر وسيلفيا فاولز وكيفين جارنيت وميتش ريتشموند، كما تتضمن الفعالية جلسات حوارية وتمنح الحضور تجارب لا مثيل لها.

وتوفر «منطقة مشجعي NBA» فرصة المشاركة في الكثير من الأنشطة المخصصة لرياضة كرة السلة، والتي تشمل تسديد الكرات إلى السلة ضمن ملعب بالحجم الكامل، والتقاط الصور التذكارية مع كأس لاري أوبراين، وشراء بعض المنتجات محدودة الإصدار، وتخصيص معداتهم الرياضية التي تحمل شعار الدوري، فضلاً عن الحصول على قصة شعر مميزة NBA Barbershop.

وتوفر الفعالية، مجموعة متنوعة من التجارب التي لا تنسى مع نخبة من أشهر نجوم كرة القدم، بمن فيهم جيرارد بيكيه ورونالدينيو وتييري هنري وإيكر كاسياس وروبرتو كارلوس ولويس فيجو، والذين يشاركون في مباراة تجمع بين متعة كرة سلة وروعة كرة القدم في «الاتحاد أرينا».