تحدي باها أبوظبي.. 4 جولات في نسخة «نيولوك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، انطلاق منافسات الموسم الثاني من تحدي باها أبوظبي 2024-2025، التحدي الصحراوي الذي جذب عشاق رياضة السيارات والدراجات النارية في موسمه الأول، لينضم بعد ذلك إلى سلسلة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي ينظمها المجلس مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وتعمل اللجنة المنظمة لتحدي باها أبوظبي، على مضاعفة جهودها لتطوير المواهب الجديدة في هذه الرياضة، حيث يتمثل الهدف في النسخة الثانية المرتقبة، ومن خلال إقامة أربع جولات داخل إمارة أبوظبي، إلى إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع بعض السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.

وبدأ تحدي باها أبوظبي كمبادرة رياضية مجتمعية، تماشياً مع أهداف مجلس أبوظبي الرياضي، وسرعان ما جذبت البطولة اهتمام السائقين المحترفين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الذين جاءوا للمشاركة في السلسلة الجديدة التي جذبت المشاركين بفضل التضاريس الصحراوية الجميلة والتسهيلات الفنية من اللجنة المنظمة.

وفي الموسم الأول من تحدي باها أبوظبي، تُوِّج أندرياس بيرجمان باللقب في فئة السيارات، بينما كان آرون ماري البطل في فئة الدراجات النارية. كما فازت سون شافلر بلقب السيدات، وتُوِّج الرياضيان الإماراتيان عبدالله الفلاسي وسيف محمد بن سيفان بلقب فئة الكوادز وفئة الـ SXS على التوالي.

وفي الموسم الثاني، ستقام أربع جولات: جولتان في أكتوبر ونوفمبر 2024، تليها جولة في بداية 2025، ويختتم التحدي بجولة في أبريل.

واعتمدت اللجنة المنظمة للتحدي إتاحة الفرصة أمام السائقين المحترفين والهواة - على حد سواء - للمشاركة في هذه البطولة التي تضيف قيمة كبيرة للمجتمع، مع رسوم تسجيل رمزية. وسيتم منح ألقاب الترتيب العام لفئتي الدراجات النارية -الكوادز والسيارات في نهاية الموسم. من المتوقع أن تغطي كل جولة مسافة تزيد على 100 كيلومتر، حيث يُتوقع أن يكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين.

وفي موسمه الثاني، سيكون تحدي باها أبوظبي متاحاً لفئات السيارات، وفئة الـ SXS بالإضافة إلى فئة الدراجات النارية وفئة دراجات المغامرة، والكوادز، التي تتوافق مع لوائح السلامة الفنية الوطنية والدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، أو اللوائح المحلية لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وفي فئة السيارات، سيشارك السائقون الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً في الفئات تي 1، تي 2، تي 3، تي 4 بالإضافة إلى فئتي SXS توربو وSXS من دون توربو، أما في فئة الدراجات النارية 450 سي سي، فيمكن للإناث فوق سن 18 التنافس في فئة خاصة بهن، إلى جانب فئة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً. وستكون فئات الكوادز والماراثون متاحة للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، وللمخضرمين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، تستقبل فئة الدراجات النارية فوق 450 سي سي دراجات ثنائية الستروكر 250 سي سي، كما تشمل الفئات الجديدة فئة دراجات المغامرة للمشاركين فوق 18 عاماً الذين يقودون دراجات بسعة 650 سي سي فما فوق.