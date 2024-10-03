إقبال كبير على المشاركة في الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو، الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي ستقام لمنافسات فئة «البدلة» في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن نسبة الإقبال على المشاركة في الجولة الرابعة بلغت معدلات قياسية وصلت إلى 90% من العدد المستهدف قبل أسبوع من إغلاق باب التسجيل، كما تشجّع جميع الرياضيين من مختلف الفئات على إتمام إجراءات التسجيل لاقتراب الحد الأقصى للمشاركين.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الاتحاد: «الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة بالغة الأهمية في مسار المنافسة على اللقب، لا سيما أنها تمنح الأندية والأكاديميات فرصة استثنائية لتعزيز ترتيبهم في التصنيف العام قبل الجولة النهائية المقرر لها أن تقام في ديسمبر المقبل في أبوظبي».

وأضاف: «مع اقترابنا من الجولة النهائية للبطولة، تزداد أهمية كل نقطة يتم حصدها في هذه الجولة، بما يرتقي بالمنافسة إلى آفاق ومستويات عالية من التميز، في ظل حرص اللاعبين واللاعبات على تقديم أفضل ما لديهم لضمان تعزيز موقع أنديتهم في سباق الصدارة ومعانقة لقب البطولة».

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذه الجولة التي تم تخصيصها لفئة البدلة إلى أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، بمن فيهم أفضل المواهب التي تسهم في رفع مستوى المنافسة وجودة الأداء الرياضي. وتعتبر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منصة أساسية لرعاية أبطال المستقبل وتعزيز التفوق الرياضي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتوسيع قاعدة الممارسين.

وتعتبر هذه الجولة هي الرابعة من أصل 5 جولات خلال الموسم الجاري التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق الدولة، وتستقطب مشاركات لاعبين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئون والشباب والكبار والأساتذة.