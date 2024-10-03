مهرجان البيت متوحد للحقايق.. الناموس لـ«شرارة» و«مدهال» أول الجعدان

عبدالله عامر (أبوظبي)

انطلقت بميدان الوثبة الجنوبي، مساء أمس، منافسات النسخة الحادية عشرة من مهرجان البيت متوحد للحقايق، بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي في الميدان الجنوبي، وركضت نجائب الأصايل على مدار 25 شوطاً.

وحققت «شرارة» لعبدالله سيف الكيبالي، ناموس الشوط الرئيسي الأول، لتعانق مجسم «مقيض الدار» في تحدي الحقايق الأبكار الصعوب الإنتاج، بعد أن قطعت مسافة 3 كيلومترات بزمن 4:29:2 دقيقة، وانتزع «مدهال» لرامس محمد ظبيب العامري ناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان الصعوب الإنتاج، محرزاً المركز الأول والمجسم بزمن 4:20:7 دقيقة.

وتصدرت «عالية» لعمر نايع بالشناوي الغفلي، مراحل الشوط الخاص بالحقايق الأبكار، لتصل في المركز الأول وتكسب المجسم بتوقيت 4:26:7 دقيقة، أفضل توقيت، وفي آخر أشواط الرموز، فاز «الشبابي» بمجسم الحقايق الجعدان، وحصل جميع الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الرموز على جائزة نقدية قيمة بلغت 200 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، ظفرت «بث»، بالمركز الأول بتوقيت 4:29:8 دقيقة، وفي الشوط السادس، فازت «غارة» لراشد محمد سندية المنصوري، بالمركز الأول بتوقيت 4:29:7 دقيقة، وفي الشوط السابع، أهدى «الذيب» مالكه راشد عتيق علي راشد الكتبي، الفوز بتوقيت 4:26:4 دقيقة، وفي الشوط الثامن، حازت «هجوة» لحمدان سعيد خالد المنصوري، على الناموس بتوقيت 4:30:5 دقيقة، وفي الشوط التاسع، حصدت «صواب» لمحمد عبدالله حمد الدرعي، المركز الأول بتوقيت 4:34:6 دقيقة، وفي عاشر الأشواط حاز «حفلان» لمحمد ناصر سعيد الكتبي، ناموس الشوط بتوقيت 4:32:2 دقيقة.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين، حقق الفوز كل من «بينونة» لعبدالله حريك المنهالي، و«هملول» لسالم سعيد، و«سيوف» لراشد خليفة المر النيادي، و«متعب» لأحمد عبيد مبارك الكتبي، و«وصية» لعبدالله علي أحمد سلامة الهاجري.

وفي الشوط 16، فازت «خيال» لمحسن سالم حمد المالكي، وكسب الـ 17 «متعود» لحمود عبدالله شامس المحاربي، وفي الثامن عشر كان اللقب لـ «إنجاز» لغدير خميس الجديلي، ونالت الناموس في الشوط التاسع عشر «الجثلة» لراشد طالب بن راشد شريم المري، وفيما تفوق «النادر» لشطيط محمد عبدالله الحبسي في الشوط العشرين.